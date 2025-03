Horoskop verspricht Geldsegen – diese Sternzeichen profitieren im März

Der Frühling steht vor der Tür, die Laune steigt und die Menschen wollen wieder raus – in Cafés, Restaurants oder zum Shoppen neuer Garderobe. Da kommt ein unerwarteter Geldregen wohl für manche gerade recht – und laut aktuellem Horoskop gibt es drei Sternzeichen, für die sich das auch in diesen Wochen erfüllt.

Horoskop: Ideale Zeit für finanzielle Pläne

Wer an Horoskope glaubt und dem Sternzeichen Löwe (23. Juli bis 24. August) angehört, sollte sich im März finanzieller Planung und Verantwortung widmen. Saturn befindet sich in diesem Monat nämlich im siebten Haus, was eine erfolgreiche geschäftliche Partnerschaft begünstigt.

Deshalb ist der Zeitpunkt auch ideal, um gemeinsame (finanzielle) Projekte zu überprüfen und sicher zu gehen, dass alle Vereinbarungen stabil und klar definiert sind und eingehalten werden. Der Einfluss von Saturn verschafft Löwen dabei die nötige Klarheit im Kopf und eine vorsichtige Herangehensweise, wodurch impulsive Entscheidungen vermieden werden – und für die sind Löwen ja sonst eher bekannt.

+++ Horoskop: Liebeshoch und Glücksgefühle! Für diese zwei Sternzeichen wird es rosig +++

Horoskop: Mehr Geld für diese Sternzeichen

Einen Schritt weiter sind da die Stiere (21. April bis 20. Mai). Ebenfalls durch den Einfluss von Saturn zahlen sich harte Arbeit und sorgfältige Planung im März besonders aus – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt um eine Beförderung anzusprechen und dadurch auch mehr Einkommen zu erhalten. Auch kluge Investitionen können einen schnellen Geldgewinn ermöglichen – riskante Anlagen sollten dagegen ignoriert werden.

Einen finanziellen Fortschritt erwartet in diesem Monat laut Horoskop auch alle Zwilling-Geborene (21. Mai bis 21. Juni). Aufgrund der Position von Saturn im neunten Haus sollten Stiere finanzielle Ziele mit persönlichen Visionen kombinieren – zum Beispiel durch die Investition in Bildung, Training oder Sachwerte. Der Erwerb von Erfahrungen kann so zu einem stetigen höheren Einkommen führen.