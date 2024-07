Horoskop: Ein Traum wird wahr! Für diese Sternzeichen geht jetzt ihr größter Wunsch in Erfüllung

Noch bis Ende Juli könnte sich für einige Sternzeichen ein großer Wunsch erfüllen. Das Horoskop beglückt gleich drei Sternzeichen mit dieser freudigen Aussicht. Sie können sich jetzt besonders freuen, in den letzten Juli-Tagen noch einen wahren Glücksmoment zu erleben.

Horoskop-Glück für 3 Sternzeichen

Wenn das keine guten Nachrichten sind! Die letzten Juli-Wochen bekommen so noch einmal einen süßen Beigeschmack – zumindest für die drei glücklichen Sternzeichen. Ob im Job, in der Liebe oder in anderen Lebensbereichen werden sie nun mit der Erfüllung eines lang gehegten Traums belohnt.

Freuen kann sich zum Beispiel jeder Krebs-Geborene. Das Sternzeichen ist dafür bekannt, immer zu wissen, was es will. Der im Trigon zu Jupiter stehende Mond hilft ihm jetzt dabei. All die harte Arbeit zahlt sich nun endlich aus. Das Wasserzeichen muss sich die wohlverdienten Früchte nur noch schnappen. Bis Ende des Monats ist es so weit.

Horoskop prophezeit Wunscherfüllung

Auch Löwen ebnen mit ihrer positiven Lebenseinstellung ihren Weg hin zum Ziel. Lange dauert es nicht mehr, bis es erreicht ist. Die Sterne geben dem Feuerzeichen die Kraft und Möglichkeit, es endlich zu schaffen. Vielleicht ist es ein berufliches Projekt, das vor der Vollendung steht oder aber die langersehnte Liebe. Glück wird das Sternzeichen nun in jedem Fall finden, doch nur wenn es auch bereit ist, es mit offenen Armen zu empfangen.

Das Gleiche gilt auch für die Waage. Sie erlebt im Juli einen absoluten Traummonat. Möglich ist das dank ihrer optimistischen Haltung, die sowohl finanziell und beruflich als auch in Liebesdingen beflügelt. Die Waage braucht nur auf seine Sinne und die Sterne zu vertrauen, dann wird sich alles fügen. Und so gelangen auch die kühnsten Träume in eine erreichbare Nähe.