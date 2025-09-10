Stress im Job: Wochenhoroskop meint es nicht gut mit diesen 4 Sternzeichen

Wenn es im Berufsleben mal nicht so läuft, dann blicken nicht wenige Menschen in ihr Horoskop – in der Hoffnung, dass es die Sterne und das Universum vielleicht gut mit ihnen meinen und dass die nächste Besserung quasi direkt vor der Tür steht.

Doch Horoskope sind natürlich nicht verpflichtet, nur Positives zu versprechen. Für einige Sternzeichen steht in den kommenden Tagen nämlich tatsächlich die ein oder andere Stresssituation im Job bevor. Der Blick ins Wochenhoroskop verrät mehr.

Wochenhoroskop sagt Stress im Job voraus

Vier Sternzeichen haben laut Wochenhoroskop vom 8. bis 14. September mit Herausforderungen im Berufsleben zu kämpfen. Für sie gilt es: innere Kräfte bündeln und den Sturm überstehen.

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)

Der Mond im Sternzeichen Zwillinge sorgt spätestens am 12. September für eine steigende innere Unruhe. Nachts herunterfahren für einen erholsamen Schlaf wird dadurch deutlich erschwert – was sich entsprechend auf die Konzentrations- und Fokussierungsfähigkeiten im Job auswirken kann.

Das ist besonders ärgerlich, weil die Mond-Merkur-Konjunktion am 8. September Zwillinge-Geborene eigentlich ein gutes Maß an mentaler Klarheit beschert – doch der rückläufige Uranus sabotiert das Ganze ab dem 12. September wieder.

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Ehrgeiz ist ja an sich nichts Verwerfliches im Berufsleben – doch für Skorpion-Geborene nimmt dieser dank Pluto und Mars am 11. und 12. September ungesunde Ausmaße an. Plötzlich kann jede noch so kleine Ablenkung oder Kritik zu großer Gereiztheit und übermütigen Leichtsinnsfehlern führen – eine Kombination, die im Job natürlich keiner gebrauchen kann.

Entsprechend wichtig ist es für den Skorpion nun, eine emotionale Balance zu halten – vor allem mit Blick auf die kommende Woche. Denn schon am Montag (15. September) warten laut Wochenhoroskop bereits die nächsten Konflikte in beruflichen Beziehungen, denen man mit einer gesunden inneren Distanz begegnen sollte.

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Schon mit Beginn der laufenden Woche stört eine Mond-Merkur-Verbindung massiv die Fokussierung von Wassermann-Geborenen. Konzentrationsprobleme im Job könnten die logische Folge sein – was natürlich gerade bei wichtigen Projekten auf der Arbeit zum Nachteil werden dürfte. Zudem zeigen sich noch immer Nachwirkungen des rückläufigen Uranus aus der Vorwoche, der auch in diesen Tagen unruhige Schwankungen ins Berufsleben von Wassermännern bringt.

Umso wichtiger ist es nun, sich durch äußere Einflüsse nicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Eine präzise Aufgaben-Priorisierung kann dabei helfen, weiterhin konkrete Ergebnisse zu produzieren.

Fische (20. Februar bis 20. März)

Fische-Geborene sollten sich ab der Wochenmitte auf berufliche Hindernisse einstellen. Der Saturn könnte es ihnen im Job spürbar schwerer machen – plötzlich werden persönliche Unklarheiten oder Bürokratie-Hürden zu großen Stressfaktoren.

Die beste Waffe gegen diese Unruhen sind ein gesunder Pragmatismus – und die Bereitschaft, sich im Notfall auch Unterstützung und Hilfe bei Kollegen zu suchen. Ansonsten könnte man rund um den 12. September nämlich auch an der eigenen unrealistisch hohen Erwartungshaltung scheitern.