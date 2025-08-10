Spannung steigt! 3 Sternzeichen gehen diese Woche neue Wege

Da ist sie auch schon: Die zweite Augustwoche bricht an und bringt wieder große Veränderungen mit sich. Laut Horoskop stehen in dieser Woche drei Sternzeichen im Vordergrund. Vom 11. bis 17. August erleben sie einen regelrechten Lebenswandel – zum Positiven!

Ob auch dein Horoskop Erfolge in Sachen Liebe, Karriere und Co. voraussieht, erfährst du hier im Folgenden.

3 Sternzeichen erleben außergewöhnliche Woche

Mit dem Ende der Rückläufigkeit beim Merkur nimmt auch das Leben der Jungfrau (24. August bis 23. September) eine positive Wendung. Ihr regierender Planet wird am 11. August wieder direktläufig und verschafft dem Erdzeichen einen Aufschwung in den verschiedensten Lebensbereichen.

Ob in der Liebe, Karriere oder beim persönlichen Wachstum macht die Jungfrau in dieser Augustwoche einen großen Schritt nach vorne. So kann sie mit neuer Energie durchstarten, bevor dann in der kommenden Woche ihr Sternzeichen-Zyklus anbricht. Perfekte Voraussetzungen also für eine ganz besondere Zeit.

Wochenhoroskop (11.-17. August) bringt Erfolg und Fortschritt

Jungfrauen sind jedoch nicht die einzigen in dieser Woche, die gespannt sein dürfen auf das, was da auf sie zukommt. Auch Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni) profitieren von der beginnenden Direktläufigkeit des Merkur ab dem 11. August. Da er auch ihr regierender Planet ist, kann sich das Luftzeichen auf einen positiven Effekt freuen. Zwillinge können in dieser Woche persönliche Fortschritte verbuchen und gelangen zu neuen emotionalen Einsichten, denen sie mit einer ungeahnten Gelassenheit begegnen können.

Der Dritte im Bunde der Glückspilze ist der Löwe (23. Juli bis 23. August). Er befindet sich in der zweiten vollen Augustwoche noch mitten in seinem Geburtsmonat und erlebt dadurch wichtige Erfolge in seiner Karriere, aber auch in der Liebe. Diese definieren die gesamte Woche vom 11. bis zum 17. August.