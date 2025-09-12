Miese Brise: Für 5 Sternzeichen wird das Wochenende eine Herausforderung

Das Wochenende vom 13. bis 14. September dürfte viele von uns unter einem eher schlechten Stern stehen. Statt Harmonie drohen einigen Sternzeichen Stress, Konflikte und innere Zerrissenheit.

Grund dafür ist eine explosive Mischung aus Merkur und Neptun, die für Wirbel sorgen. Auch der rückläufige Uranus macht einigen von uns einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Insbesondere diese fünf Sternzeichen müssen sich dieses Wochenende warm anziehen:

DIESE Sternzeichen können ein entspanntes Wochenende abhaken

Wir haben in diesem Horoskop für dich zusammengefasst, welchen Sternzeichen ein eher herausforderndes Wochenende bevorsteht.

Widder (21. März – 20. April)

Die Sonne-Merkur-Verbindung am 13. September zwingt Widder zur Selbstreflexion – doch genau das liegt ihnen gar nicht. Am 14. September macht die Halbmond-Energie alles noch schwieriger. Konflikte sind fast vorprogrammiert, wenn Widder ihre Ungeduld nicht zügeln. Wer unter diesem Sternzeichen geboren ist, sollte dringend lernen, tief durchzuatmen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Normalerweise sind Zwillinge klar und schnell im Denken. Doch am 13. September mischt Neptun alles durcheinander. Entscheidungen fühlen sich schwer an, Ablenkungen nehmen überhand. Am 14. September kracht es dann leicht in Beziehungen, weil Zwillinge zu oberflächlich reagieren. Tipp: Dringendes zuerst erledigen, bei Gesprächen nichts schönreden.

Stier (21. April – 20. Mai)

Am 13. September macht die Sonne-Merkur-Kombi den Stier extrem kritisch – vor allem sich selbst gegenüber. Das sorgt für schlechte Laune und unnötige Zweifel. Am 14. September verlangt die Halbmond-Energie Flexibilität. Doch genau das fällt Stieren schwer. Wer sich jetzt nicht locker macht, könnte das Wochenende als „schlechtestes“ in Erinnerung behalten.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Der rückläufige Uranus am 13. September bringt Wassermännern Instabilität. Plötzlich wirkt alles unsicher, klare Pläne fallen auseinander. Am 14. September kippt die Stimmung komplett: Emotionen überrollen das eigentlich rationale Sternzeichen. Wer Wassermann ist, sollte keine großen Entscheidungen treffen – sonst droht das Desaster.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Am 13. September betont die Sonne-Merkur-Verbindung die sensible Ader des Krebses. Grübeleien und Rückzug sind die Folge. Am 14. September eskaliert die Lage: Der Halbmond macht alles noch emotionaler. Schnell fühlen sich Krebse verletzt oder missverstanden. Der einzige Ausweg: Rückzug, Selbstfürsorge und bloß keine unnötigen Streits.