Düsteres Wochenhoroskop: Diese drei Sternzeichen sollten sich vorsehen

Manchmal stehen die Sterne einfach nicht gut – so auch zu Beginn eines neuen Monats! Vom 1. bis zum 5. Oktober erleben diese drei Sternzeichen emotionale, mentale und berufliche Herausforderungen, die den Alltag erschweren.

Das Horoskop hält nämlich für sie ein paar herausfordernde Tage bereit. Findest du dich darunter wieder? Hier erfährst du es!

Turbulenzen & Beziehungsprobleme kommt auf Sternzeichen zu

Für den Löwen wird es ab dem 5. Oktober schwierig: Venus steht in einer angespannten Konstellation, die vor allem Beziehungen auf die Probe stellt. Unsicherheiten in Gefühlen sowie Meinungsverschiedenheiten mit dem Partner oder der Partnerin können nun belastend wirken. Konflikte scheinen unvermeidbar, wodurch deine Schutzmauer wankt. Diese emotionale Achterbahnfahrt könnte dich beeinträchtigen. Kosmischer Tipp: Bleibe ruhig und treffe keine impulsiven Entscheidungen.

Auch für den Stier beginnt der Oktober (hier mehr zu deinem Monatshoroskop) mit einem Rückschlag. Der rückläufige Saturn sorgt ab dem 1. Oktober für Kraftlosigkeit und mentale Schwere, die sich auch auf deine Gesundheit niederschlägt. Zusätzlich bringt die Merkur-Konstellation Konzentrationsprobleme mit sich, die im Job und in der Organisation des Alltags chaotische Momente auslösen können. Diese Woche könnte besonders anstrengend für dich werden, da es dir schwerfällt, deinen gewohnten Fokus zu finden.

Auch Wassermann hat zu kämpfen

Auch der Wassermann bleibt in den kommenden Tagen nicht verschont. Ab dem 1. Oktober ist eine mentale Anspannung spürbar, die ab dem 5. Oktober durch eine Mond-Uranus-Verbindung verstärkt wird. Diese Konstellation löst ein emotionales Chaos in dir aus, das vor allem deine innere Balance ins Wanken bringt. Schwierigkeiten bei der Konzentration und ein Gefühl der Überforderung erschweren dir den Alltag zusätzlich. Vergiss nicht: Nehme dir auch mal bewusst Zeit für dich selbst!

Ob emotionale Spannungen, gesundheitliche Hürden oder mentale Turbulenzen – Löwe, Stier und Wassermann stehen vor einer anstrengenden Zeit. Mit ein wenig Geduld und Selbstfürsorge können diese Sternzeichen aber die Herausforderungen meistern und gestärkt aus der Woche hervorgehen. Denn glücklicherweise ist dieses kleine Tief nur temporär!

