Liebes-Krise steht bevor: Wochenhoroskop sorgt für mächtig Unruhe

Einige Sternzeichen müssen ganz schön aufpassen! Manch einen erwarten in der zweiten Oktober-Woche Stolpersteine, die die Sterne vor allem in Gesundheits- und Beziehungsfragen bereithalten.

Drei Sternzeichen spüren hierbei die Energien besonders stark. Doch dein Horoskop zeigt dir, worauf du achten solltest, um gestärkt durch diese herausfordernden Tage zu kommen. Neugierig geworden? Dann lies hier weiter!

So turbulent wird es für diese zwei Sternzeichen

Venus und Saturn bringen am 11. Oktober mögliche Turbulenzen in das Beziehungsleben des Steinbocks. Spannungen könnten jetzt auftauchen und besonders deine Geduld testen. Wichtig ist, dass du dich nicht zurückziehst. Kosmischer Tipp: Ein offenes und ehrliches Gespräch kann dir helfen, die Wogen zu glätten und Missverständnisse auszuräumen.

Der Saturn-Mond am 12. Oktober könnte eine Phase körperlicher Schwäche beim Sternzeichen Stier auslösen. Stress und Überforderung sind für dich aktuell keine guten Begleiter. Nimm dir aktiv Zeit für notwendige Pausen und höre auf deinen Körper. Eine gesunde Routine und achtsame Momente helfen dir dabei, gut und etwas entspannter durch diese Tage zu kommen.

Auch Wassermänner sollten es ruhiger angehen

Auch für den Wassermann sieht die kommende Woche nicht so rosig aus. Am 10. Oktober sorgt die Verbindung von Uranus und Mond bei dir für innere Unruhe und Nervosität. Dein Kopf könnte überlaufen vor Gedanken und Sorgen. Wichtig in dieser Phase: Gönne dir bewusst eine Auszeit. Meditation, Atemübungen oder einfach ein Spaziergang in der Natur können da wirklich kleine Wunder wirken.

Auf diese drei Sternzeichen kommt jetzt zwar eine herausfordernde Zeit zu, doch sie lädt auch dazu ein, den Blick nach innen zu richten. Besonders Gesundheit und Beziehungen stehen hier im Fokus und fordern Ruhe, Reflexion und Stabilität. Hilfreich hier: Aufstehen, Durchatmen und Schritt für Schritt weitermachen. Steinbock, Stier und Wassermann werden nach dieser Phase gestärkter denn je sein!

