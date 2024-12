Horoskop: Merry Christmas! Diese Sternzeichen erleben ein echtes Weihnachtswunder

„Last Christmas, I gave you my heart“ – spätestens wenn dieser Weihnachtsklassiker im Radio läuft, ist das Fest nicht mehr weit. Die Vorbereitungen laufen bei vielen schon auf Hochtouren: Plätzchen backen, Wohnung schmücken, Geschenke besorgen… Es ist viel zu tun. Im hektischen Vorweihnachtsstress sollte man aber auch mal auf „Pause“ drücken. Da lohnt sich dann vielleicht ein Blick ins eigene Horoskop.

Denn drei Sternzeichen erwartet dieses Jahr zum Fest ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Und nein, es ist nicht der selbstgestrickte Pulli der Oma oder ein liebloser Gutschein vom großen Bruder. Sondern ein echtes Weihnachtswunder!

Horoskop: Drei Sternzeichen erleben ein echtes Weihnachtswunder

Wenn der Schnee an Weihnachten die Umgebung in eine winterliche Traumlandschaft verwandelt, ist das für viele wie ein Weihnachtswunder. Denn das kommt in unseren Gefilden leider kaum noch vor (mehr dazu liest du hier). Doch wenn uns schon das Wetter keine magischen Momente zaubert, dann vielleicht unser Horoskop. Drei ganz bestimmte Sternzeichen können dieses Jahr nämlich auf ihr ganz persönliches Weihnachtswunder hoffen.

Dazu gehört unter anderem der Stier. Seine Sterne stehen besonders günstig rund um Heiligabend. Bei ihm ist die Sehnsucht nach Stabilität und Harmonie dieses Jahr sehr groß. Und so könnte zur besinnlichen Zeit endlich die erlösende Nachricht eintreffen. Sei es endlich die perfekte neue Wohnung in Aussicht zu haben oder eine Reise, die man sich schon lange gewünscht hat. Alles ist möglich! Vielleicht sogar das Zusammentreffen mit einem ganz besonderen Menschen.

Jetzt wird es magisch

Und auch der Löwe kann sich freuen. Das Sternzeichen ist laut Horoskop dafür bekannt, besonders gerne im Mittelpunkt zu stehen. Daher passt sein persönliches Weihnachtswunder perfekt zu ihm. Dabei könnte es sich um ein besonderes Erfolgserlebnis im Job oder eine spezielle Auszeichnung handeln.

Zu guter Letzt schwimmen auch die Fische auf der Glückswelle mit. Das Horoskop bringt ihnen womöglich die große Liebe zum romantischen Weihnachtsfest. Oder ein tiefliegender Konflikt wendet sich endlich wieder zum Guten. So oder so – wir wünschen schöne Weihnachten!