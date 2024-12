Horoskop: Zu Weihnachten klingelt es in der Kasse – 3 Sternzeichen erwartet Geldsegen

Trotz Black Friday, Black Week und Cyber Monday steht für viele nicht nur die schönste, sondern auch kostspieligste Zeit des Jahres vor der Tür. Denn alle Jahre wieder werden an Weihnachten an Freunde und Familie Geschenke überreicht, die auch finanziert werden wollen.

Viele Astro-Fans erhoffen sich da jetzt ein dementsprechendes Horoskop. Und tatsächlich! Zur Weihnachtszeit orakelt das Horoskop jetzt einen unerwarteten Geldsegen. Aber nur für drei Sternzeichen stehen die Sterne jetzt günstig.

Horoskop: Mühen tragen auf Konto Früchte

Der Stier zählt zu den rationaleren Sternzeichen, die in der Regel gut mit Geld umgehen können. Aber gerade zur Weihnachtszeit will man sich doch mal keine finanziellen Sorgen machen und für Freunde und Familie einfach tolle Geschenke kaufen, die ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.

Genau das wird laut Horoskop für Stier-Geborene jetzt möglich. Denn dank einer horrenden Rückzahlung kann das bescheidene Erdzeichen endlich die Früchte für seine Mühen tragen. Ob in Form einer Steuererstattung oder einem großen Geldschein in der Jackentasche: Das Plus auf dem Konto kommt für Stiere jetzt wie gerufen.

Auch Löwe und Steinbock freuen sich über Horoskop

Auch der Löwe ist dafür bekannt, großzügig zu sein und nicht nur sein Geld gerne mit seinem Umfeld zu teilen, getreu dem Motto „Was kostet die Welt?“. Ihre Mentalität des Gebens wird zur diesjährigen Weihnachtszeit belohnt. Auch dem Feuerzeichen steht laut Horoskop eine Rückzahlung ins Haus – vielleicht sogar von Freunden oder aus dem Familienkreis.

Schließlich darf sich auch der Steinbock zum Beginn seiner Geburtstagssaison über ein dickes Plus auf dem Bankkonto freuen. Eine finanzielle Investition zahlt sich endlich aus und lässt das Erdzeichen seine Altlasten über Bord werfen und mit einem Geldsegen in die Feiertage starten.