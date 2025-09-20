Horoskop-Hammer: Venus und Uranus krempeln dein Liebesleben um

Im September liegt Spannung in der Luft – ein aufregendes Knistern mischt sich mit innerer Unruhe. Spontane Entscheidungen wirken verlockend, doch genau jetzt lohnt es sich, zweimal hinzuschauen, bevor du handelst.

Nun ist klar: Venus und Uranus krempeln das Liebesleben besonders von drei Sternzeichen um – gehörst du dazu?

Horoskop für Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) – es warten Spannungen auf dich

Im September stehen für Zwillinge die Zeichen ganz auf Beziehung – allerdings nicht ohne innere Zerrissenheit. Uranus schürt den Wunsch nach Freiheit, während Venus das Bedürfnis nach Nähe weckt. Dieses Spannungsfeld kann für Verwirrung sorgen, vor allem, wenn unausgesprochene Erwartungen im Raum stehen.

++ Monatshoroskop Zwilling September 2025: Was sagen die Sterne voraus? ++

Gerade jetzt ist Offenheit das A und O: Sprich aus, was dich bewegt, statt dich zurückzuziehen. Ehrliche Gespräche schaffen Verbindung und lassen Missverständnisse gar nicht erst entstehen. Wer den Mut hat, Klarheit zu schaffen, legt den Grundstein für mehr Tiefe – oder eine bewusste Neuorientierung.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar) – dein innerer Widerstand wächst

Uranus bringt auch beim Sternzeichen Wassermann am 20. September im frischen Wind in dein Denken – und stellt dabei deinen Freiheitsdrang ordentlich auf die Probe. Dein innerer Widerstand gegen Einschränkungen wächst, besonders, wenn Veränderungen zu plötzlich kommen. Gerade mental fordert dich der Monat heraus, alte Muster zu überdenken (>> HIER gibts mehr Infos). Statt dich zurückzuziehen, setz jedoch auf ehrliche Gespräche – vor allem, wenn es zwischenmenschlich knirscht.

Spontaneität macht dich nämlich jetzt unwiderstehlich. Genau dann sind leidenschaftliche Momente garantiert – vorausgesetzt, du bleibst flexibel. Nur zu viel Druck solltest du vermeiden, sonst ziehst du dich schneller zurück, als dir lieb ist.

Stier (21. April – 20. Mai): Dein Charme lässt Herzen höher schlagen

Im September lässt du mit deinem natürlichen Charme Herzen höherschlagen – selbst kleine Konflikte meisterst du spielerisch und bringst so schnell Harmonie zurück. Dabei ist Offenheit dein bester Trumpf, denn ehrliche Worte schaffen Nähe und Verständnis.

Venus sorgt dabei für eine besonders angenehme Atmosphäre, die dir neue Möglichkeiten eröffnet (>> HIER gibts mehr Details). Saturn treibt dich zusätzlich an, auf deine Gesundheit zu achten. Und Merkur schärft deinen Verstand, sodass du in Beruf und Alltag bestens punkten kannst. Nutze diese Zeit voller positiver Energie, um überall zu glänzen!

Nimm dir also am besten zwischendurch bewusst Zeit für dich und schenke dir Ruhepausen, die dein Herz wieder ins Gleichgewicht bringen. So kannst du mit klarem Kopf und offenem Herzen auf deine Impulse hören – und findest den Weg, der dich langfristig glücklich macht.

