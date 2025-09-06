Vollmond in Fische! Am Sonntag bekommen diese Sternzeichen Klarheit

Am ersten Sonntag im September steht ein interessantes astrologisches Ereignis an. Denn am 7. September ist Vollmond. Und nicht irgendeiner, dieses Mal geht er im Sternzeichen Fische auf. Das hat natürlich besonders auf das Wasserzeichen Auswirkungen. Doch nicht nur.

Auch drei weitere Tierkreiszeichen sind von dieser Entwicklung im besonderen Maße betroffen. Ihnen bringt der Vollmond vor allem eines: Klarheit. Ob auch du eine nächtliche Erleuchtung erfahren wirst, liest du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Vollmond in Fische sorgt für Klarheit

Der Vollmond findet im September im Sternzeichen Fische statt und bringt ihnen emotionale Stärke und geistige Klarheit. Ihnen bietet sich die Gelegenheit, besonders intensive intime Momente mit ihren Partnern zu erleben, birgt aber auch Kraft für den Beginn neuer kreativer Projekte. Singles ermöglicht der Vollmond, intensivere Verbindungen zu erleben und besonders sensibel zu sein.

Eine dadurch übermäßige Erwartung birgt allerdings auch Herausforderungen. Ein Tipp: Nutze die Energie des Vollmonds für innere Einkehr, kreative Ausdrucksformen und emotionale Heilung.

Vollmond bringt Sensibilität und Emotionalität

Auch beim Krebs fördert der Vollmond die Nähe in Beziehungen, besonders bei Paaren. Singles könnten aufgrund ihrer eh schon ausgeprägten Sensibilität von der plötzlichen Tiefe ihrer Gefühle überwältigt werden, sollte daher klare Grenzen setzen. Gleichzeitig bietet der Vollmond in Fische eine Möglichkeit, dass Krebse ihre innere Balance finden, wenn sie sich eine mentale Auszeit nehmen und auf emotionale Ruhepole setzen.

Dem Skorpion verschafft der Mond Klarheit über seine Beziehungen und persönlichen Entwicklungen. Sie könnten sich nun intensiver mit ihren Gefühlen auseinandersetzen und Altlasten loswerden. Der Vollmond harmoniert mit der Wasserenergie des Skorpions und verstärkt dadurch die emotionale Macht und Intuition des Sternzeichens. Sie können diese Phase für Selbstreflexion und emotionale Transformation nutzen.

Horoskop unterstreicht Vollmond-Bedeutung für alle Sternzeichen

Die Jungfrau profitiert weniger vom Vollmond in Fische, da dies in Opposition zu ihrer natureigenen Rationalität steht. Nun rücken emotionale Themen ins Zentrum – ungewohntes Terrain für die Jungfrau. Sie müssen ihre intuitive Seite stärken und mit dem dadurch entstehenden Kontrollverlust klarkommen, die eigenen Gefühle akzeptieren. Nur so können sie Harmonie zwischen den zwei Seiten schaffen.

Auch für die anderen acht Sternzeichen stellt der Vollmond in Fische eine Verbindung zum Unterbewusstsein her, stärkt ihre Emotionalität und Sensibilität. Der Sonntag bietet Potenzial für emotionale Klärung, innere Heilung und die Möglichkeit, tiefere Verbindungen zu sich selbst und anderen aufzubauen. Außerdem ist es ein guter Tag für spirituelle Praktiken wie Meditation, Visualisierung oder Manifestation.