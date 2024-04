Horoskop: Jetzt ist Schluss! Drei Sternzeichen können sich auf die Macht des Vollmonds verlassen

Dem Vollmond sagt man immense kosmische Kräfte nach. So soll er laut einem verbreitetem Volksglauben Einfluss auf unseren Schlaf haben. Doch auch bei den Horoskopen zeigt die Mondphase einen Effekt.

Derzeit sprechen Astrologen sogar vom sogenannten rosa Vollmond. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein irres Himmels-Phänomen, dass den Mond tatsächlich in die ungewöhnliche Farbe hüllt. Seine Wurzeln hat die Bezeichnung bei den nordamerikanischen Ureinwohnern, die ihn nach der rosa Flammenblume namens „Phlox“ benannt haben, die zu Frühlingsbeginn blüht. Ob der April-Vollmond auch auf dein Sternzeichen Einfluss hat, erfährst du hier.

Horoskop: Rosa Vollmond markiert Wendepunkt

Am Dienstagabend (23. April) stand der besondere Mond in seiner vollen Blüte. Dieses Mal fand er im Zeichen des Skorpions statt und zog einen kosmischen Strudel nach sich. Die Mondphase ist wie dafür gemacht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, in sich hineinzuhorchen und einen Neuanfang zu starten. Laut Horoskop können davon jetzt gleich drei Sternzeichen profitieren.

So etwa der feinfühlige Krebs. Für ihn hat der rosa Vollmond Ende April heilende Kräfte. Er verhilft dem Wasserzeichen laut Horoskop zu neuer Energie. Es könnte sich also lohnen, sich in dieser Zeit neuen oder alten Herausforderungen zu stellen.

Positiver Einfluss auf Privatleben und Freundschaften

Der pragmatische Steinbock zeigt sich dank Mondeinfluss Ende dieses Monats besonders konzentriert und entschlossen. Darauf haben auch Jupiter und Uranus im Stier Einfluss. Bei einigen Fragen bekommt der Steinbock jetzt Klarheit. Das Sternzeichen sollte die Zeit nun aber auch nutzen, seine Ziele zu überdenken. Auch die Verbindungen zu Freunden können jetzt dank Vollmond wieder mit wenig Aufwand aufgefrischt werden.

Zu guter Letzt sonnt sich jetzt auch der Fisch in der kosmischen Energie. Statt Turbulenzen winkt ihm jetzt ein regelrechter Power-Boost. Egal was das Wasserzeichen jetzt anfasst – es gelingt sofort. Unter dem Vollmond-Einfluss stehen dem Sternzeichen laut Horoskop jetzt alle Türen für neue Hobbys offen. Du wolltest schon immer mal Malen lernen oder einen Strickkurs belegen? Dann ist dafür jetzt die beste Zeit gekommen.