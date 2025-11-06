Venus im Skorpion – 3 Sternzeichen sollten jetzt ganz genau auf ihre Gefühle hören

Liebe und Harmonie seien mit euch! Wenn die Venus in den Skorpion eintritt, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Gefühlswelt der Sternzeichen – insbesondere bei drei von ihnen. Dass der Skorpion dazu zählt, dürfte klar sein. Schließlich tritt der Planet in sein Zeichen ein.

Doch auch zwei weitere dürfen sich auf eine besonders gefühlvolle Phase im November freuen. Es geht los! Werden auch bei dir die Funken fliegen? Die Antwort darauf erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Venus im Skorpion sorgt für intensive Gefühle

Romantik pur beim Skorpion (24. Oktober bis 22. November)! Wenn die Venus am 6. November in sein Sternzeichen eintritt, dann erlebt das Wasserzeichen eine besonders romantische Phase mit intensiven Gefühlen. Diese Konstellation fördert nicht nur tiefere Bindungen, sondern auch leidenschaftliche Momente.

Somit können sich nicht nur Paare darauf freuen, sich noch tiefer mit ihrem Partner verbunden zu fühlen und neue Leidenschaft zu spüren. Auch Singles erwartet eine heiße Phase. Vielleicht tritt ja auch endlich Mr. oder Mrs. Right auf den Spielplan.

Horoskop sagt Romantik und Harmonie voraus

Fische (19. Februar bis 20. März) sind ebenfalls Nutznießer der gefühlvollen Kraft der Venus. Diese betont nun besonders ihre romantische, aber auch sensible Seite. Wieso könnte das zum Problem werden? Weil Fische dadurch eventuell zu hohe Erwartungen haben könnten. Sollten sie enttäuscht werden, könnte sie das besonders hart treffen. Darum wird es für sie jetzt besonders wichtig, eine gewisse Balance zu halten.

Vielleicht etwas weniger romantisch oder leidenschaftlich, dafür harmonischer wird es im Liebesleben der Löwen (24. Juli bis 23. August). Besonders um den 6. November – wenn die Venus in den Skorpion wechselt – wäre der ideale Zeitpunkt für eine große emotionale Geste gekommen. Das sorgt für noch mehr Stabilität in der Partnerschaft.