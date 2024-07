Horoskop: Uranus hat seine Finger im Spiel – und sorgt für Überraschungen!

Der Planet Uranus nimmt den Sommer in seine Hände und schickt uns seine Energie. Laut Horoskop kann Uranus aber auch für unerwartete Überraschungen sorgen. Er vermag schlagartige Veränderungen oder Durchbrüche in festgefahrenen Situationen zu bewirken. Sei es ein Konflikt innerhalb einer Beziehung oder eine kreative Blockade bei der Arbeit – der Planet boxt dich frei!

Uranus kann aber auch dabei helfen, Dinge aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen und eine neue, frische Sicht auf das eigene Leben zu gewinnen. Drei Sternzeichen wird er laut Horoskop noch im Juli eine große Überraschung bereiten.

Horoskop: Uranus sorgt für Wendung

Den bodenständigen Stier plagt zurzeit ein Konflikt innerhalb seiner Beziehung. Zum Glück eilt Uranus dem Sternzeichen jetzt zur Seite und sorgt noch im Juli für eine überraschende Wendung. Statt Stress und Streit bekommt der Stier jetzt sogar ein unerwartetes Liebesgeständnis. Das könnte alles verändern.

Auch der Wassermann steht vor einer großen Veränderung. Das Sternzeichen sehnt sich jeher nach einem Abenteuer und etwas Neuem, in das es seine ganze Energie stecken kann. Jetzt darf sich das Luftzeichen freuen. Ein aufregendes Jobangebot trudelt in den nächsten Tagen ein. Das könnte das ganze Leben des Wassermanns auf den Kopf stellen. Also nicht zögern! Pack‘ die Gelegenheit beim Schopf – denn sie ist einmalig.

Horoskop: Besondere Überraschung für Löwen

Wer Überraschungen besonders liebt, ist das Sternzeichen Löwe. Womöglich liebt es das Unerwartete noch mehr als jedes andere im Tierkreis. Das Feuerzeichen dürfte sich also umso mehr über diese Überraschung freuen.

Und zwar bekommt es von einem seiner Lieblingsmenschen ein tolles Geschenk. Das wird ein ganz besonderer Moment für die zwei. Man darf also gespannt sein!