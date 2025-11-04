Supervollmond im Stier – diese Sternzeichen spüren es sofort

Im November steht wieder ein Supervollmond auf dem Plan. Und der wird ganz sicher Auswirkungen auf gleich mehrere Sternzeichen haben – doch drei im Besonderen, laut Horoskop.

Vor allem die emotionale Seite der betroffenen Sternzeichen wird durch den Vollmond Anfang November stark beeinflusst – man könnte fast sagen, in Mitleidenschaft gezogen. Denn es könnte ziemlich hart für sie werden. Ob auch du dich damit rumschlagen musst, erfährst du hier in unserem Horoskop.

Supervollmond trifft den Stier ins Mark

Wenn der Supervollmond im Stier aufgeht, dann ist es klar wie Kloßbrühe, dass das Sternzeichen davon beeinflusst wird. Der Stier befindet sich mit dem Vollmond am 5. November an einem emotionalen Tiefpunkt.

+++ Monatshoroskop Stier November 2025: Was bringen dir die Sterne? +++

Besonders Stiere aus der dritten Dekade (10. bis 20. Mai) werden dadurch anfällig für Unruhe und schlechte Stimmung. Der Vollmond sorgt für unruhige und schlaflose Nächte. Das schürt innere Zweifel. Doch sollte dies motivieren, zu einer mentalen Balance zurückzufinden, um diese schwere Zeit durchzustehen und gestärkt daraus hervorzugehen.

Horoskop: Vollmond trifft Zwillinge und Skorpione

Der Vollmond im Stier wirkt sich allerdings auch auf andere Sternzeichen intensiv aus. Beim Zwilling löst der Supervollmond am 6. November ein mentales Tief aus. Zwillinge werden emotional, impulsiv und müssen sich jetzt gezielt Freiräume nehmen, um weiteren Belastungen vorzubeugen. Nach dem tiefen mentalen Loch kann es dann auch wieder bergauf gehen.

Im Stier hat der Vollmond auch intensive Auswirkungen auf Skorpione. Tiefe Emotionen werden geschürt, besonders ihr Liebesleben könnte darunter leiden. Als gegenüberliegendes Zeichen vom Stier dürfte sich der Vollmond vor allem bei Themen wie Leidenschaft, innere Stärke und Verwundbarkeit äußern.