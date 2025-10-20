Mars und Merkur machen Stress: Auf diese Sternzeichen warten Krisen!

Neue Woche, neuer Stress – definitiv nicht das, was man an einem Montag hören will. Doch in den Tagen rund um den 20. Oktober bestimmt dieses Motto das Horoskop von gleich drei Sternzeichen.

Das Zusammenspiel von Mars und Merkur lässt einige Streitthemen plötzlich hochkochen. Das kann im zwischenmenschlichen Alltag, aber auch im Berufsleben, zu belastenden Stresssituationen führen.

Mars und Merkur sorgen für Stress!

Wir verraten dir, welche Sternzeichen jetzt besonders darauf achten sollten, Ruhe zu bewahren und sich nicht vom Stress übermannen zu lassen.

Widder (21. März bis 20. April)

Widder-Geborene sind bekannt für ihre Impulsivität, ihre Leidenschaft und ihre Energie. Doch in diesen stressigen Tagen führen diese Eigenschaften dank Mars und Merkur schnell dazu, dass man in Konfliktsituationen übers Ziel hinausschießt.

Statt mit Ruhe und sachlichen Argumenten zielführend voranzukommen, vergreift man sich hier und da womöglich im Ton und verletzt sein Gegenüber. Das kann sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld schwere Folgen haben. Deshalb gilt: Tief durchatmen, die Gedanken sortieren und trotz Stress wohlüberlegt handeln.

Zwillinge (21. Mai bis 20. Juni)

Auch die sonst so geselligen Zwillinge geraten aktuell dank der Kraft von Mars und Merkur in mehr Streitsituationen als sonst. Gefühlt alles kann plötzlich zum Zündstoff für Diskussionen werden, hitzige Debatten lauern an jeder Ecke.

Wer unnötigen Stress vermeiden will, sollte sich aus der ein oder anderen Diskussion vielleicht einfach mal raushalten. Nicht jeder streitlustige Impuls ist schließlich von Vorteil, die Gefahr für vermeidbare Missverständnisse ist hier sehr groß.

Skorpion (23. Oktober bis 21. November)

Und auch der Skorpion, der in diesen Tagen womöglich schon den eigenen Geburtstag vor Augen hat, muss sich vor allem im Job mit Spannungen herumschlagen. Der Blick auf die eigene Karriere übertrumpft gerade alles – die Rücksicht auf die Kollegen fällt dabei oft unter den Tisch.

Selbsterklärend, dass das Problempotenzial birgt. „Teamwork makes the dream work“, sagt man nicht umsonst. Skorpion-Geborene sollten bei allem gesunden Ehrgeiz die Zusammenarbeit im Team nicht vernachlässigen. Denn Teamfähigkeit und die Verteilung von Arbeitslast auf mehrere Schultern ist ein genauso vielversprechendes Erfolgsrezept.