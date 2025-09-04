Fatale Aussichten! 3 Sternzeichen müssen am Wochenende die Notbremse ziehen

Montags bis freitags arbeiten viele von uns hart – auch wenn manche Politiker das vielleicht anders sehen. Das Wochenende sollte dann endlich für Ruhe und Entspannung sorgen. Doch für drei Sternzeichen hat das Horoskop keine besonders guten Aussichten für das Wochenende vom 6. bis zum 7. September.

Welche Sternzeichen dazugehören und mit welchen Herausforderungen sie bald zu kämpfen haben, liest du in den folgenden Zeilen.

Schlechte Aussichten fürs Wochenende! 3 Sternzeichen stehen Herausforderungen bevor

Wenn du zwischen dem 22. Mai und dem 21. Juni Geburtstag hast, gehörst du laut Horoskop zu den Zwillingen. Und dann musst du dich für das Wochenende vom 6. bis zum 7. September jetzt leider warm anziehen. Denn Uranus wird am Samstag rückläufig. Das bedeutet für dich möglicherweise: Veränderungen und Anpassungen, die dein Leben ganz schön auf den Kopf stellen können. Vor allem privat wird das für ordentlich Unruhe sorgen, die dich stark belasten kann. Wichtig ist jetzt, dass du dir genug Ruhephasen gönnst, damit du dem Stress gewachsen bist. Also schalte am Wochenende lieber einen Gang zurück und pack dir deinen Terminplan nicht zu voll. Fahrradtouren, Partys oder ausgedehnte Shoppingtouren kannst du auch noch aufs nächste Wochenende schieben.

Wenn dein Horoskop dir das Sternzeichen Waage (23. September bis 22. Oktober) bestimmt hat, musst auch du die nächsten Tage auf der Hut sein. Vor allem der 6. September könnte aufgrund der Mond-Uranus-Konstellation für ein erhöhtes Unfallrisiko sorgen. Und dann kommt auch noch der Mars dazu. Er verstärkt innere Anspannungen, was sich schnell mal in impulsiven Entscheidungen oder Konflikten äußern kann. Der wichtigste Rat jetzt an alle Waagen: Du solltest am Wochenende vor allem Diplomatie und besondere Vorsicht walten lassen.

Auch Krebse sollten aufpassen

Wenn du vom Sternzeichen Krebs bist (22. Juni bis 22. Juli), könnte der Vollmond am Sonntag (7. September) bei dir für Wirbel sorgen. Dieser beschert uns mit der Mondfinsternis nicht nur ein besonderes Himmelsschauspiel (hier mehr dazu), sondern dir womöglich auch eine verstärkte Sensibilität.

Damit einhergehen emotionale Herausforderungen in wichtigen Beziehungen oder sogar mit dir selbst. Um etwas Druck aus der Sache zu nehmen, solltest du versuchen deine Gefühle bestmöglich zu reflektieren. Auch eine kurze mentale Auszeit könnte dir jetzt guttun.