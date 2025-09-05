4 Sternzeichen müssen jetzt stark sein! Wochenende bringt ungeahnte Herausforderungen

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag – bis zum Wochenende ist es ein langer Weg. Da freuen sich die meisten, wenn sie ihn geschafft haben und endlich das wohlverdiente Wochenende einläuten können – falls sie nicht doch arbeiten müssen.

Doch das Horoskop sagt für vier Sternzeichen jetzt ein hartes Wochenende (6./7. September) voraus. Sie sollten trotz der auftretenden Herausforderungen stark bleiben.

Das könnte unschön werden – das Wochenende beschert vier Sternzeichen wenig Gutes

Zu den Pechvögeln gehören unter anderem die Zwillinge. Da der Uranus gerade rückläufig ist, können große Veränderungen oder unerwartete Belastungen am Wochenende auf dieses Sternzeichen zukommen. Und das führt bei vielen zu Stress und innerer Unruhe. Dein Fokus sollte nun auf deiner mentalen Balance liegen. Vielleicht planst du dein Wochenende auch schon mal konkret durch, das könnte eventuelle Störungen verhindern.

Passend zum Thema: Rückläufiger Uranus am 6. September! Sie müssen sich wappnen

Und auch die Waage hat es an diesem Wochenende nicht leicht, wenn das Horoskop recht behält. Die Mond-Uranus-Konstellation könnte sogar für ein erhöhtes Unfallrisiko sorgen. Und das kann ja wirklich keiner gebrauchen. Und sobald du unruhig wirst, kann das auch wieder Auswirkungen auf deine Gesundheit oder deine Beziehung haben. Also lass unbedingt Vorsicht walten! Geduld und Diplomatie sind jetzt deine besten Ratgeber.

Wassermann und Steinbock droht ebenfalls ein Wochenende voller Pech

Auch der Wassermann hat mit dem rückläufigen Uranus zu kämpfen. Denn im Gegensatz zu den Zwillingen wünscht sich der Wassermann regelrecht eine Veränderung herbei. Auch der Wunsch nach Freiheit ist an diesem Wochenende besonders groß. Das Problem dabei: Es könnte schnell zu Konflikten oder innerer Gereiztheit führen, wenn nicht alles so läuft, wie es dieses Sternzeichen gerne hätte. Überforderung oder unüberlegte Handlungen, insbesondere in Beziehungen, könnten die Folge sein. Daher bedenke: Achtsamkeit und auch mal etwas Zurückhaltung sind in zwischenmenschlichen Beziehungen mitunter sehr wichtig. Dabei sei dir offene Kommunikation ans Herz gelegt. Das könnte Missverständnisse verhindern.

Und der Steinbock? Der hat ungelöste emotionale oder berufliche Themen im Kopf. Schuld ist wohl der Einfluss des Saturn. Der innere Druck könnte dich schnell erschöpfen oder gar zu Spannungen in privaten oder beruflichen Beziehungen führen. Am besten sollte der Steinbock das Wochenende nutzen, um sich selbst zu reflektieren. Auch Selbstfürsorge muss jetzt eine große Rolle spielen, sonst könnte die Stimmung schnell kippen.

