3 Sternzeichen erleben das schlimmste Wochenende überhaupt

Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern über 30 Grad und endlich kann man so richtig schön braun werden – klingt alles nach einem perfekten August, doch Pustekuchen. Für gleich 3 Sternzeichen kommt es nun an einem Wochenende knüppeldick.

Bist du betroffen?

Horoskop im August: Krebs und Wassermann müssen aufpassen

Im ersten Teil des Monats fühlen sich alle mit dem Sternzeichen Krebs (22. Juni – 22. Juli) kraftvoll und getragen – Pluto und Mars schenken dir Energie, Klarheit und eine ordentliche Portion inneren Antrieb (>> mehr Infos gibts HIER). Doch ab der zweiten Augusthälfte wird’s emotionaler: Kleine Herausforderungen in Liebe, Gesundheit und Job verlangen dir Feingefühl ab. Als sensibles Wasserzeichen spürst du Schwingungen stärker – ein guter Moment, um Grenzen zu setzen und dir bewusst Pausen zu gönnen.

Achte besonders auf das Wochenende um den 16. August. Die Mond-Neptun-Konstellation kann bei dir (und vor allem bei Krebsen) für innere Unruhe sorgen – gerade in Beziehungen.

++ Auch interessant: Glück und Liebe – 3 Sternzeichen erleben ihr bestes Wochenende im August ++

Auch für dich, lieber Wassermann (21. Januar – 19. Februar), wird der August alles andere als langweilig – dein Monatshoroskop verspricht eine bunte Mischung aus frischer Inspiration, kleinen Hürden und wichtigen Aha-Momenten (>> wir berichteten). Die Sterne fordern dich auf, wachsam und flexibel zu bleiben – und das besonders am 16. August.

Sternzeichen Skorpion: Obacht am 17. August

Dein sonst so harmonisches Umfeld könnte auf einmal für Spannungen sorgen – vor allem familiär. Nimm dir an diesem Tag Zeit für dich, zieh dich etwas zurück und vermeide zu viel Trubel. Mit ein bisschen Abstand lassen sich viele Dinge leichter klären.

Und auch für alle mit dem Sternzeichen Skorpion wartet ein Wochenende voller schlechter Erfahrungen. Als leidenschaftliches Wasserzeichen stehst du primär unter der Herrschaft von Pluto, doch auch dein Co-Herrscher Mars mischt sich in diesem Monat kräftig ein – und das spürst du ganz deutlich (>> hier mehr Infos).

In der ersten Augusthälfte stehen die Sterne gut für dich: Mars und Pluto schenken dir Power, Klarheit und einen starken Fokus. Doch ab Mitte des Monats wird’s emotionaler – kleine Turbulenzen warten auf dich. Am Sonntag, dem 17. August, kann dich nämlich eine Mondverbindung innerlich aus dem Gleichgewicht bringen. Zweifel in Beziehungen oder innere Unruhe sind möglich.

Egal, ob du Krebs, Wassermann oder Skorpion bist – der August fordert dich heraus, aber er schenkt dir auch wertvolle Erkenntnisse. Nutze die kraftvollen Momente, gönn dir in den herausfordernden Phasen bewusst Pausen und vertrau darauf, dass du genau dort bist, wo du sein sollst.

