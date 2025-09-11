Horoskop: Diese Sternzeichen erleben jetzt ihr bestes Wochenende

Wer in sein Horoskop blickt, erwartet oft große Prognosen für Lebensbereiche wie Beruf oder Liebe. Doch aus den Sternen muss man nicht immer gleich derart schicksalshafte Vorhersagen herauslesen – hier und da reicht auch schon der Blick auf die kommenden Tage.

Laut Horoskop steht am 13. und 14. September nämlich einigen Sternzeichen ein geradezu großartiges Wochenende bevor.

Horoskop: Wochenend-Glück für 5 Sternzeichen

Hier erfährst du, welche fünf Sternzeichen am kommenden Wochenende (13./14. September) das Glück für sich gepachtet haben.

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Am Samstag (13. September) wirken sich Pluto und Saturn positiv auf die körperliche und mentale Gesundheit aus. Die daraus resultierende innere Ausgewogenheit hilft bei klarer Entscheidungsfindung und der Verarbeitung belastender Themen.

Besonders bedeutend könnte auch der Sonntag (14. September) werden. Sensibilität und Harmonie werden hier ganz groß geschrieben – und machen es dir möglich, dich in einigen Bereichen spürbar zu verändern. Beziehungen werden vertieft, persönliche Pläne können mit einem realistischeren Blick neu evaluiert werden.

Waage (24. September bis 23. Oktober)

Sonntag ist Beziehungstag! Dank des Venus-Einflusses profitieren Partnerschaften von massenhaft Harmonie und positiver Energie. Einen perfekteren Tag für gemeinsame Projekte oder romantische Momente wird es diesen Monat wohl kaum noch geben.

Und an alle Waage-Singles: Ihr dürft euch an diesem Wochenende auf spürbare künstlerische Inspirationen freuen. Wenn ihr euch also in einem kreativen Hobby austoben wollt, sind Samstag und Sonntag dafür bestens geeignet.

Fische (20. Februar bis 20. März)

Emotionen, Inspiration, Kreativität – dank Neptun dürfen sich Fisch-Geborene über eine besonders glückliche Phase am Samstag (13. September) freuen. Doch von den Gefühlen lässt man sich nicht unterkriegen – am Sonntag können Fische sich die Halbmond-Energie zunutze machen und all die emotionalen Impulse in realistische, praktische Ideen umwandeln.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Sich selbst zu hinterfragen, klingt erstmal nicht nach einem besonders schönen Zeitvertreib. Doch wenn Jungfrau-Geborene jetzt ihre eigenen Pläne kritisch analysieren und sich klar machen, wie sie am produktivsten Fortschritte erzielen kann, könnten sie dadurch am Samstag einen gewaltigen Motivationsschub erhalten. Eine Verbindung von Sonne und Merkur macht es möglich.

Und es kommt noch besser: Der Sonntag kommt mit Kommunikationsstärke und einem Fokus auf Details daher – sodass die klaren Pläne, die man am Vortag ins Auge gefasst hat, direkt angegangen werden können.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

Kreativität steht am Wochenende auch beim Löwen auf der Tagesordnung – dank der Halbmond-Energie. Neue Impulse und Perspektiven können am Sonntag zu offenen und tiefgründigen Gesprächen führen, die sowohl im Berufsleben aber auch in Privatangelegenheiten neue Klarheiten hervorbringen können.