Bitteres Horoskop: Drei Sternzeichen brauchen am Wochenende starke Nerven

Ach du liebe Güte! Für gleich drei Sternzeichen kommt es an diesem Wochenende knüppeldick – jedoch nicht im guten Sinne, sondern ganz im Gegenteil, so stehts jetzt im Horoskop.

Gehörst du zu den Pechvögeln dieser Woche?

Horoskop Fische (19. Februar – 20. März): Das kommende Wochenende wird holprig

Nicht jedes Wochenende läuft rund – und für manche Sternzeichen wird’s dieses Mal richtig anstrengend. Emotionen kochen hoch, Spannungen liegen in der Luft und der Kosmos verteilt kleine, aber feine Nervenproben. Besonders die Personen mit dem Sternzeichen Fische spüren die Auswirkungen am eigenen Gemüt.

Gehörst du dazu, dann macht dich am besten schon jetzt auf ein emotionales Auf und Ab gefasst. Mars bringt nämlich ordentlich Unruhe mit, und ausgerechnet dein Planet Neptun läuft rückwärts – was bedeutet: innere Verwirrung, zu viele Gedanken und ein ziemliches Gefühlschaos (>> HIER gibts mehr Infos). Und besonders am Sonntag (24. August) sorgt Mars für reichlich Anspannung und könnte Konflikte provozieren.

Das klingt erst mal anstrengend – und ist es auch. Aber: Genau jetzt ist der richtige Moment, um mal in dich reinzuhören. Was brauchst du gerade wirklich? Was nervt dich schon viel zu lange? Du darfst (und sollst!) dich jetzt um dich selbst kümmern. Statt alles runterzuschlucken oder dich in Tagträumen zu verlieren: Werd aktiv. Sprich Dinge an, die dich stören, setz Grenzen und nimm dich selbst ernst.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar): Sonne und Uranus sorgen für Zündstoff

Wassermänner, haltet euch fest – der August bleibt auch für euch ein echter Drahtseilakt. Uranus mischt sich nämlich an diesem Sonntag (24. August) in die Sonne ein und bringt damit eine ordentliche Portion Ungeduld und innere Unruhe mit.

Dazu kommt: Der rückläufige Merkur macht sich in Sachen Karriere und Liebesleben bemerkbar. Missverständnisse, Planänderungen oder einfach das Gefühl, auf der Stelle zu treten, können dir zu schaffen machen. Und auch gesundheitlich ist etwas mehr Achtsamkeit gefragt – vor allem, wenn du gerade zu viel willst und zu wenig auf deinen Körper hörst (>> HIER gibts mehr Details).

Aber: Du wärst kein echter Wassermann, wenn du dich davon unterkriegen lässt. Du hast genug kreative Power und Weitblick, um auch durch chaotische Phasen zu navigieren. In der zweiten Monatshälfte beruhigt sich vieles wieder – und du merkst, dass sich manche Hürden im Nachhinein als nützlich entpuppen.

Steinbock (22. Dezember – 20. Januar): XXL-Herausforderungen – besonders an diesem Tag

Steinbock, auch du wirst im August ordentlich herausgefordert – vor allem durch deinen Herrscherplanet Saturn. Gerade am Wochenende – und besonders am 23. August (Samstag) – wenn innere Blockaden auftauchen, fühlst du dich vielleicht ausgebremst und kannst positive Entwicklungen kaum wahrnehmen.

Aber hey, das muss nicht so bleiben! Auch wenn der Monat voll mit Herausforderungen steckt – vor allem in Job, Liebe und Gesundheit – hast du genau die Power, um da durchzukommen. Deine Zielstrebigkeit und dein klarer Kopf sind jetzt deine besten Verbündeten. Und wenn’s in der Liebe mal zäh wird, hilft ein bisschen Geduld und Verständnis weiter.

Somit ist klar: Für diese drei Sternzeichen wird es laut dem Horoskop nicht gerade gemütlich. Aber Kopf hoch! Bereits in den kommenden Tagen wird es besser …