Horoskop: Diesen 3 Sternzeichen steht am Silvester-Wochenende Glück bevor

Das Silvester-Wochenende verspricht für einige Sternzeichen besonders gute Laune. Der Mond im Löwen, gefolgt von der Jungfrau und Venus im Schützen, verspricht eine aufregende Silvesterfeier mit einer Prise Vernunft. Drei Sternzeichen stechen im Horoskop dabei besonders hervor:

Zwillinge, Waagen und Schützen können sich auf ein Wochenende voller Glücksgefühle freuen.

Horoskop: Diesen 3 Sternzeichen steht Silvester-Glück bevor

Zwillinge baden im Glück: Die Zwillinge erleben ein Wochenende voller Glücksgefühle, wenn der Mond im Löwen strahlt. Der Samstag bietet eine Gelegenheit, sich mit der Familie zu verbinden und herzliche Neujahrswünsche auszutauschen. Die Sonntagvormittagspause eignet sich ideal für Meditation und die Reflexion über das vergangene Jahr. Mit aufgeräumten Gedanken starten die Zwillinge voller Glück ins neue Jahr.

Tipp der Sterne: Lachen, Spaß haben und sich fallen lassen. Ein Lieblingsspiel kann die Silvester-Gesellschaft begeistern.

Waagen strahlen vor Freude: Die Waagen starten am Samstag mit einem fröhlichen Gesicht in den Tag und bereiten sich entspannt auf den Jahreswechsel vor. Die Mondpause am Sonntag ermöglicht eine gelassene Vorbereitung auf einen aufregenden Silvesterabend. Ein besonderer Mensch begleitet die Waage beim Jahreswechsel, und es wird ein frohes neues Jahr.

Tipp der Sterne: Das Wochenende in der Natur verbringen, dem Drang nachgeben – es wird guttun.

Schützen auf Wolke sieben ins neue Jahr: Die Schützen können sich am Samstag auf die Power des Löwe-Mondes verlassen, selbstbewusst und begeisternd. Romantische Stunden stehen bevor, und Venus begleitet sie ins neue Jahr. Die Mondpause am Sonntag bietet die perfekte Gelegenheit, sich vor der Silvester-Party noch mal auszuruhen, bevor der Jahreswechsel mit Flirt-Stimmung und Herzklopfen ein besonderes Ereignis wird.

Tipp der Sterne: Neujahrsvorsätze kritisch hinterfragen – kluge Gedanken werden vom Jungfrauen-Mond verschickt.

Dann kann das neue Jahr für Zwillinge, Waagen und Schützen ja kommen!

