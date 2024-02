Horoskop: Vollmond verleiht diesen drei Sternzeichen Kraft, Zweifel zu überwinden

Die Vollmondphase rund um den 24. Februar kennzeichnet für bestimmte Sternzeichen den Beginn einer Zeit voller Glück, worauf das Horoskop deutliche Hinweise liefert. Doch Vorsicht: Mit der Kraft des Mondes allein ist es nicht getan. Man muss auch bereit sein, eigene Zweifel zu überwinden.

+++ Horoskop: Vollmond naht! Diesen Sternzeichen wird jetzt großer Mut abverlangt +++

Drei Sternzeichen haben jetzt im Februar die Gelegenheit dazu, die Energie des Vollmondes zu nutzen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und zu neuem Glück zu finden.

Horoskop: Steinböcke sollten das eigene Profil schärfen

Für das Sternzeichen Steinbock verheißt das Horoskop eine Gelegenheit zum Ausbruch aus selbst auferlegten Grenzen. Die Vollmond-Energie könnte für Steinböcke die Möglichkeit bergen, entgegen aller bisherigen Selbstzweifel ihr Ansehen zu festigen und verborgene Talente zu enthüllen.

Obwohl die Notwendigkeit besteht, bei Entscheidungsprozessen den Durchblick zu bewahren, bietet der Vollmond Chancen, das eigene Profil zu schärfen und selbstbestimmte Erfolge zu feiern. Doch nicht immer sind Zweifel völlig unbegründet: In finanziellen Fragen sollten Steinböcke Vorsicht walten lassen.

Lösung in Sicht für Sternzeichen Fische

Im Horoskop der Fische sorgt der Vollmond für eine Atempause von bestehenden Sorgen. Positive Wendungen sind zu erwarten und bieten Gelegenheiten für Heiterkeit und Entspannung. Aufkommende Lösungen für lange bestehende Probleme und Zweifel sind in Sicht!

Für die berufliche Ebene empfiehlt das Horoskop, sich auf leidenschaftliche Teile der Arbeit zu konzentrieren und so frischen Wind in die Segel zu blasen. Auch in Bezug auf Beziehungen könnte die Zeit reif sein, alte Muster zu überprüfen und für erfüllende, vielleicht auch neue zwischenmenschliche Verbindungen zu sorgen.

Die Jungfrau kann – beeinflusst durch die Vollmondkräfte – in ihrer Beziehung ebenfalls mit bedeutsamen Erfahrungen rechnen. Das Horoskop rät, die Balance zwischen Verstand und Empathie zu bewahren und die eigenen Bedürfnisse zu respektieren. Das ist der Weg zum Glück.

Aber Achtung: Der Vollmond unterstreicht auch die Notwendigkeit, endlich alle Zweifel zur Seite zu schieben und lange aufgeschobene Angelegenheiten anzugehen. In konfliktreichen Situationen zu Hause könnte der Vollmond zur Kraftquelle für einen konstruktiven Austausch und für gelungene Kommunikation werden.