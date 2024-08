Horoskop: Blue Moon im August – drei Sternzeichen erleben dramatische Schicksalswende

Der nächtliche Himmel zeigt im August ein seltenes Spektakel: einen Blue Moon im Sternzeichen Wassermann. Dieser Vollmond trägt den Namen „Blauer Mond“ aufgrund seiner Position als dritter Vollmond in einer astronomischen Jahreszeit. Und er könnte laut Horoskop tiefgreifende Veränderungen bei einigen Sternzeichen hervorrufen.

Astrologen prognostizieren vor allem für diese drei Sternzeichen dramatische Schicksalswendungen in der Liebe, der Karriere und bei den Finanzen.

Horoskop: Vollmond krempelt bei drei Sternzeichen das Leben um

Für Stiere kündigt das Horoskop rund um den Blue Moon am 19. August einen Wendepunkt in Sachen Liebe an. Dieser Vollmond legt unerwartete emotionale Tiefen frei, was zu unverhofften romantischen Entwicklungen führen kann. Plötzlich könnten Beziehungen, die bisher unspektakulär verliefen, eine intensivere Leidenschaft entfachen. Stiere sollte sich auf überraschende Liebesgeständnisse oder den Wunsch nach mehr Verbindlichkeit einstellen – sei es eine Verlobung, das Zusammenziehen oder sogar die Gründung einer Familie.

Im beruflichen Bereich sehen sich Stiere ebenfalls Herausforderungen gegenüber. Der Vollmond trägt dazu bei, dass neue, kreative Ideen wie Pilze aus dem Boden schießen. Vielleicht ist es Zeit für Stiere, den lange gehegten Traum einer Selbständigkeit zu verwirklichen oder einen ganz neuen Berufsweg einzuschlagen. Finanziell kann sich dies langfristig positiv auswirken. Doch im Moment des Blue Moon ist Vorsicht geboten, damit die Umwälzungen nicht zu vorschnellen und riskanten Investitionen oder Ausgaben führen.

Mit dem Blue Moon von der Finanz-Flaute zum Geldsegen

Die Waage erlebt in der Vollmond-Nacht vom 19. auf den 20. August einen Augenblick der Klarheit. In Partnerschaften erkennt das Sternzeichen, was es wirklich von einem Gefährten erwartet. Der Vollmond kann Beziehungen, eine neue Tiefe oder eine ungewohnte Dynamik verleihen. Nicht alle Beziehungen werden diese Phase des Wandels überstehen. Doch jene, die sich bewähren, werden stärker und erfüllter als zuvor sein.

Von Finanzflauten zum Geldsegen – der Blue Moon hält für Waagen beruflich und finanziell gleichermaßen Überraschungen bereit. Ihr Horoskop deutet darauf hin, dass lang verfolgte Projekte plötzlich an Fahrt gewinnen oder unerwartete Angebote den Weg kreuzen. Innovative Ideen finden Anerkennung, und Waagen können mit vorher ungeahnten Gewinnen rechnen.

Wartet auf Zwillinge die große Liebe?

Für die kreativen Zwillinge steht der Blue Moon laut Horoskop für intensive Selbstentfaltung. Beziehungen könnten unter diesem Vollmond besonders anregend werden. Zwillinge sind bekannt dafür, sich schnell zu verlieben, aber dieser Vollmond könnte sie dazu bringen, sich langsamer zu nähern und tiefergehende Bindungen aufzubauen.

Das Sternzeichen Zwilling ist bekannt für seine wandelbaren Karriere-Interessen, der Vollmond könnte dieser Flüchtigkeit ein Ende setzen. Der Blue Moon könnte die ersehnte Klarheit bringen, welcher Pfad wirklich den eigenen Talenten und Wünschen entspricht. Im beruflichen Kontext bietet sich dadurch die Chance auf eine bahnbrechende Veränderung. Seien es Beförderungen, Jobwechsel oder der Schritt in die Selbständigkeit.