Horoskop: Endlich! Diese 3 Sternzeichen kriegen 2025 ihre größten Träume erfüllt

Neues Jahr, neues Glück! 2025 wird das Jahr der Wasserzeichen. Sie sind für ihre tiefe Gefühlswelt bekannt. Manchmal wird es ihnen selbst zu viel. Doch in diesem Jahr wird alles anders, verspricht ihnen jetzt ihr Horoskop.

Denn 2025 wird für sie emotional, aber heilsam, intensiv, aber stärkend. 2025 wird ihr Jahr. Drei Sternzeichen werden sich über ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse klar und können sich endlich so akzeptieren, wie sie sind. Und auch in ihren Beziehungen läuft es danach besser. Mehr liest du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Fische erfüllen sich ihre Träume

Drei Sternzeichen können 2025 alte Wunden heilen und endlich in Einklang mit ihren Gefühlen, Bedürfnissen und ihrer spirituellen Seite leben. Der Ausgang wird positiv, die Sternzeichen können sich am Ende sogar ihre größten Träume erfüllen, doch der Weg dorthin wird für sie sehr intensiv werden.

Die sensiblen Wasserzeichen Fische, Krebs und Skorpion stehen vor einer großen Herausforderung. Sie werden im gerade begonnen Venusjahr einen inneren Wandel durchmachen und dadurch ihre innere Stärke finden. So finden Fische zurück in ihr Gleichgewicht und finden dabei die Antwort auf die Frage, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen und wo sie ihren Platz in der Welt finden können.

Neptun und Saturn helfen dem Sternzeichen dabei, seine Träume wahr werden zu lassen. Sie müssen sich nur mehr trauen und ihrer eigenen Stimme lauschen, die sie antreibt, etwas in ihrem Leben zu verändern.

Horoskop: Skorpione müssen heilen

Jupiter wandert derzeit ins Sternzeichen Krebs. Ihre Fähigkeit, besonders stark und tief zu empfinden, wird nun zu ihrer größten Stärke. Krebse besinnen sich 2025 auf ihre Familie, auf die Menschen in ihrem Leben, die wirklich zählen und auf ihr Zuhause. Das ermöglicht ihnen, tiefere Verbindungen zu ihren Mitmenschen einzugehen.

Besonders schwer wird es allerdings für Skorpione. Sie haben vieles verdrängt und müssen sich dem nun stellen, um ihr gebrochenes Herz zu heilen. Alte Verletzungen müssen aufgearbeitet werden und Kontrollmechanismen, die in vergangenen Beziehungen erlernt wurden und aktuelle stören, müssen verabschiedet werden.

Erst dann können Skorpione Beziehungen auf Augenhöhe führen und gesunden. Auch ihre eigenen Gefühle stehen ihnen damit nicht länger im Weg. Mit der Hilfe von Mars können sie diese Herausforderung meistern und sich selbst endlich akzeptieren.