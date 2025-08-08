Störmond im August: Für diese 3 Sternzeichen bietet er echte Chancen

Hast du dich in den vergangenen Tagen auch etwas eigenartig gefühlt? Dann könnte das am kommenden Vollmond liegen! Am 9. August erstrahlt nämlich der Mond wieder in seinem vollen Glanz am Nachthimmel – und das bringt einige Überraschungen mit sich …

Denn vor allem drei Sternzeichen profitieren jetzt von dieser magischen Kraft. Das Horoskop hält so einige Chancen für sie bereit, die durch den sogenannten Störmond – wie der Vollmond in diesem August auch genannt wird – noch mal mehr Fahrt aufnehmen werden.

Wassermann bekommt Störmond-Energie

Vor allem die unabhängigen Wassermänner werden nun besonders beeinflusst. Da der Vollmond auch noch in ihrem Zeichen steht, wird ihre Kreativität und ihr Freigeist noch mehr verstärkt. Die spirituellen Energien des Vollmonds schenken dir jetzt vor allem innere Stärke und emotionale Klarheit.

Im Zusammenhang mit dem Störmond kannst du deine Stärke und Ausdauer nun dafür nutzen, kreative Projekte voranzutreiben und persönliche Ziele neu zu definieren. Emotionale und berufliche Herausforderungen meisterst du mit dieser Energie wie von allein!

Störmond bringt Klarheit!

Auch Schütze-Geborene werden im August vom Vollmond unterstützt. Hierbei wird dir vor allem dabei geholfen, deine innere Abenteuerlust und spirituelle Seite auszuleben. Du profitierst jetzt von einer erhöhten Vitalität und mentalen Klarheit.

Mit deiner von Natur aus energiegeladener Persönlichkeit kannst du nun die Ausdauer des Vollmonds nutzen, um neue Wege zu gehen und langfristige Verpflichtungen anzugehen. Kosmischer Tipp: Dieser Zeitpunkt könnte für wichtige Entscheidungen oder für das Zurückfinden zu einer ausgeglichenen Lebensweise ideal sein.

Das Sternzeichen Zwilling erlebt durch den Störmond im August eine emotionale Stabilisierung und mentale Klarheit. Du kannst diese Zeit also dafür nutzen, um deine Gedanken zu ordnen. Das hilft dir jetzt, soziale Verbindungen zu stärken und berufliche Herausforderungen anzugehen. Der Vollmond unterstützt dich zusätzlich dabei, eine bessere Verbindung zu dir selbst und den Menschen in deinem Umfeld zu finden, was dich auf neue Ideen und kreative Projekte bringen kann.

