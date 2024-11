Horoskop: Schlaflose Nächte! Diese zwei Sternzeichen werden nun erlöst

Pure Erleichterung – die werden jetzt im November zwei Sternzeichen verspüren. Auf viele schlaflose Nächte folgt nun die gute Nachricht: Schon bald sind die Tierkreiszeichen ihre Sorgen los. Endlich!

Denn laut Horoskop können sie sich in dem kommenden Tagen von ihren Sorgen und der Last, die auf ihren Schultern ruht, befreien und dann auch endlich mal wieder eine Nacht durchschlafen. Kein endloses Wühlen, Umdrehen und auf die Uhr schauen mehr. Wer schon bald wieder aufatmen kann, erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Die harten Zeiten haben ein Ende

Die letzten Wochen waren heftig für diese zwei Sternzeichen. Sie konnten wegen des ganzen Stresses kaum ein Auge zumachen. Stattdessen ratterten rund um die Uhr die Gedanken im Kopf und drehen sich dort im Kreis. Wer soll denn da zur Ruhe kommen und eine gute Mütze voll Schlaf abbekommen?

Doch kein Verzagen: Jetzt wendet sich das Blatt endlich zum Guten! Die Sterne stehen für zwei Sternzeichen nun wieder günstig und auch die Planeten rücken in eine vorteilhafte Position. So kann etwa der Stier von einer günstigen Position seines Herrscherplaneten, der Venus, profitieren.

Horoskop: Stier und Fische können wieder ruhen

Nach Monaten mit einer schweren Last auf den Schultern, kommt für den Stier im November ein Wendepunkt. Die Venus bringt dem Sternzeichen die notwendige Stabilität und emotionale Balance, die es benötigt, um die Belastungen im Alltag – sowohl im Beruf als auch im Privatleben – zu stemmen. Der Stier verbraucht nun weniger Energie und findet wieder Ruhe in der Nacht. Seine Probleme lösen sich allmählich auf und der Stier kann wieder entspannen.

Gleiches gilt für Fische. Nach einem emotionalen Tief und vielen schlaflosen Nächten, in denen sich das Sternzeichen in seinen Sorgen gewälzt hat, verspricht die Sonne im Skorpion neue Klarheit zu schaffen. Fische können zu einem inneren Frieden zurückfinden und ihre Ängste loslassen. Und dann können sie auch wieder ruhig und traumlos schlafen.