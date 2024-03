Horoskop: Die schönen Tage rücken näher – für diese Sternzeichen geht es schon bald bergauf

Endlich! Auf diese Nachricht haben drei Sternzeichen schon lange gewartet: Eine positive Veränderung steht in ihrem Leben an. Und diese ist schon ganz nah, wie ihr Horoskop verrät.

+++Horoskop: Feiern bis zum Umfallen! Diese Sternzeichen haben keine Party-Bremse+++

Ausgangspunkt dafür ist eine neue Planetenkonstellation. Und zwar wandert die Venus in den Steinbock und könnte so für eine positive Überraschung in der Liebe oder den Finanzen sorgen. Für drei Sternzeichen ergibt sich somit eine einmalige Gelegenheit. Das Horoskop beschert ihnen bald einen ganz besonderen Moment.

Horoskop: Glück im Beruf

Lange müssen diese drei glücklichen Sternzeichen nicht mehr warten. Ihnen steht eine freudige Überraschung bevor – und zwar in diesem Sommer. Vor allem der Steinbock darf aber jetzt nicht ungeduldig werden. Er könnte nämlich berufliche Höhenflüge erleben.

Auch interessant: Horoskop: Diesen fünf Sternzeichen winkt das größte Lotto-Glück

Erfolg im Job und viel Lob sind die Ernte dessen, was der Steinbock in diesem Frühling schafft. Das ist jedoch nicht alles. Schließlich soll sich die Mühe auch auszahlen. Eine überraschende Gehaltserhöhung beschwert dem Steinbock im Sommer 2024 einen besonderen Glücksmoment.

Horoskop: Glück in der Liebe

Dem Widder bringt der Jahreszeitenwechsel hingegen allgemein gute Laune. Das könnte der beste Sommer seines Lebens werden. Dafür sorgt nämlich eine neue Bekanntschaft, die alles auf den Kopf zu stellen vermag. Wer weiß, vielleicht ist sie oder er deine lang ersehnte bessere Hälfte?

Mehr Horoskop-Themen:

Und auch die Waage kommt diesen Sommer nicht zu kurz. Sie findet endlich die Zeit für eine erholsame Pause. Tief durchatmen und entspannen ist die Devise. Dann lässt sich auch das Leben zu zweit besser genießen. Für die Waage steht ein besonderer Moment mit dem Partner oder der Partnerin an. Du darfst also gespannt sein.