Monatshoroskop sieht nicht so gut aus! Diese Sternzeichen haben es schwer

Nicht für alle Sternzeichen wird der Oktober ein Spaziergang, das steht nun im Monatshoroskop schwarz auf weiß.

Einige spüren nämlich verstärkt innere Unruhe, Konflikte in der Liebe oder berufliche Hürden. Besonders drei Sternzeichen stehen unter kosmischem Druck.

Horoskop: Steinbock im Oktober – es wird turbulent

Alle mit dem Sternzeichen Steinbock haben nämlich im Oktober einen herausfordernden Monat vor sich, besonders emotional in der Liebe. Am 6. und 18. Oktober belasten Saturn- und Mond-Konstellationen nämlich deine Gefühlswelt, sodass Unsicherheiten in der Partnerschaft immer wieder zu Spannungen führen. Nur mit viel Durchhaltevermögen schaffst du es, dich durch diese stürmischen Phasen zu manövrieren und wieder ruhigere Zeiten zu finden.

Und wenn es nach dem Monatshoroskop geht, musst du dich auf einige Hürden einstellen – doch es gibt auch Lichtblicke. Hältst du dich nämlich an deine gewohnte Disziplin und Zielstrebigkeit, kannst du gerade in Gesundheit und Karriere wichtige Entscheidungen treffen. Besonders auf der Arbeit zahlt es sich aus, die Zusammenarbeit zu fördern, auch wenn du lieber alles allein regeln würdest. Und in der Liebe gilt: Nur wer an der Beziehung arbeitet, kann die emotionalen Tiefs überwinden.

Innere Unruhe und Herausforderungen: Wassermann hat zu kämpfen

Und auch der Wassermann spürt im Oktober eine innere Unruhe in sich. Besonders am 29. Oktober sorgt eine herausfordernde Mond-Konstellation für emotionale Spannungen und verstärkt das Gefühl, gedanklich nicht zur Ruhe kommen zu können. Im Beruf wechseln sich Konzentrationsschwächen mit plötzlichen Geistesblitzen ab – das macht es schwer, konstant zu bleiben.

Auch in der Liebe ist die Stimmung wechselhaft: Unsicherheiten prägen dein Herz, nur gelegentlich sorgt eine Venus-Pluto-Verbindung für kurze Momente der Klarheit und Nähe. Jetzt ist es wichtig, ruhig zu bleiben und deinen Gefühlen mit Offenheit zu begegnen.

Stier startet im Oktober mit Herausforderungen

Der Oktober startet für den Stier mit einigen Herausforderungen, die vor allem emotional zu spüren sind. Ungünstige Planetenkonstellationen sorgen dafür, dass du dich innerlich unsicher und manchmal sogar verletzlich fühlst. Besonders am 12. Oktober wirkt die Venus-Saturn-Verbindung belastend – sie drückt sowohl auf dein Liebesleben als auch auf deine Gesundheit. Vielleicht fühlst du dich müde oder kämpfst mit kleinen Zwistigkeiten in der Partnerschaft, die dich mehr mitnehmen, als du möchtest.

Doch keine Sorge: Es gibt Hoffnung am Horizont. Gegen Ende des Monats stabilisiert sich die Lage spürbar und dein Durchhaltevermögen wird belohnt. Der 28. Oktober ist dein Glückstag – an diesem Tag kannst du neue Kraft schöpfen und vielleicht sogar einen entscheidenden Schritt nach vorne machen.

Auch wenn der Oktober einiges von dir abverlangt, bietet er dir zugleich die Möglichkeit, zu wachsen. Wer jetzt durchhält und auf seine innere Stimme hört, wird gestärkt und mit neuen Perspektiven aus diesem Monat hervorgehen. Vertraue auf deine Fähigkeiten und die Kraft der Sterne – sie führen dich sicher durch jede Herausforderung.