Horoskop: Neues Jahr, neues Glück! Diese Sternzeichen schwimmen 2025 im Geld

„Money, money, money. Must be funny in the rich man’s world“, der ABBA-Song ist nicht nur auf jeder Kerwa oder Geburtstagsfeier ein absoluter Hit – er kann demnächst auch von drei Sternzeichen lauthals mitgesungen werden.

Denn die Sterne stehen günstig: Die Zeiten werden sonnig und vor allem wohlhabend, denn das Horoskop verspricht XXL-Jackpot-Gewinne und Reichtümer. Gehörst du zu den Glücklichen?

Horoskop: Steinbock und Fische – es winken gute Zeiten

Es ist so weit – 2025 wird ein Jahr, in dem man das Gefühl haben kann, endlich für all die harte Arbeit der letzten Jahre belohnt zu werden! Und gerade Steinböcke sind dafür bekannt, dass sie eher mit der Zähigkeit eines Arbeitstieres durch die Welt gehen als mit einem Lächeln auf den Lippen.

Aber 2025 ist das Jahr, in dem sich all diese Mühen endlich auszahlen! Der Glücksplanet Jupiter sorgt für eine ganz besondere Rückzahlung. Das ist so, als hätte man jahrelang auf ein geheimes Bankkonto gespart, und jetzt öffnet sich die Tür zum finanziellen Glück. Aber Vorsicht, bevor man die Füße hochlegt: Jupiter sagt, man soll in die Intuition investieren.

Hast du zwischen dem 20. Februar und dem 20. März Geburtstag, stand die Sonne bei deiner Geburt im Sternzeichen Fische? Genau dann könntest du den berühmten ABBA-Song „Money, Money, Money“ lauthals mitsingen, denn 2025 soll es laut den Horoskop-Aussichten finanziell wie am Schnürchen laufen.

So kann man sich auf ein XXL-Gehalt freuen. Dabei ist das erst der Anfang – dieser Job wird sich langfristig auszahlen und das Konto in Zukunft ordentlich aufbessern!

Horoskop: Aussichten auf Lotto-Gewinn für DIESES Sternzeichen

Und auch Löwen können ihrem Sternzeichen entsprechend über ihr Horoskop jubeln, denn die Sterne stehen eindeutig auf der richtigen Seite und haben beschlossen, etwas ganz Großes zu schenken. Was das sein könnte? Es könnte ein Lotto-Gewinn in den Sternen stehen. Das bedeutet ein Jahr voller Reisen, feinster Restaurants, exklusiver Shoppingtouren und exquisiter Erlebnisse. Geht es noch besser? Wohl kaum!

Ganz gleich, ob man nun ein Steinbock, Fisch oder Löwe ist – das Jahr 2025 wird für viele ein Jahr der Glückssträhnen und finanziellen Überraschungen. Die Sterne meinen es gut, und wer könnte sich da nicht freuen?