Glücksgefühle pur! Sternzeichen tanken Sonne im tristen Herbst

Beim Blick aus dem Fenster verspürt man zurzeit vermutlich wenig Lust auf einen Spaziergang, geschweige denn auf die alltäglichen Erledigungen, die anstehen. Regenjacke, Stiefel und vielleicht noch ein Regenschirm – ohne entsprechende Vorbereitung wagt man sich besser nicht vor die Tür. Und wenn’s windig wird, sollte der Schal nicht fehlen. Goldener Oktober? Fehlanzeige.

Doch das muss dir nicht gleich alles verhageln. Denn laut Horoskop sind drei Sternzeichen dennoch glückliche Tage versprochen. Sie können Kraft und Energie durch die Sonne tanken – auch wenn diese hinter Wolken versteckt bleibt – und durchstehen so auch die tristen Herbsttage. Ob auch du unter den Glücklichen bist? Das erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Das Glück im Grau finden

Die Nadel im Heuhaufen, der Sechser im Lotto, die Perle in der Auster – heute hat der Schütze sie gefunden. Denn am 16. Oktober erlebt der Schütze seinen persönlichen Glückstag. Danken darf er dafür der Sonne. Sie verhilft ihm zu einem ungeahnten Energiehoch.

>>Hier geht’s zu unserem Monatshoroskop für Schützen<<

Heute darf der Schütze voller Tatendrang drauf loslegen. Das ist der perfekte Tag, um ein wichtiges Projekt anzugehen oder sich bewusst ein kleines Abenteuer zu gönnen. Schützen strotzen am Donnerstag vor Vitalität. Übertreiben sollten sie es aber dennoch nicht. Mit etwas Gelassenheit wird es ein Super-Tag.

Horoskop: Sonne tanken trotz Wolken

Auch dem Löwen schenkt die Sonne kraft, sein Selbstbewusstsein strahlt somit mit dem Stern um die Wette. Wenn du jetzt im Job oder auch privat besonderes auf Sichtbarkeit setzt, dann gelingt dir heute alles ganz leicht. Denn mit deinem Charisma kannst du beinahe jeden überzeugen.

Auch ohne sichtbaren Sonnenschein ist der Waage der Einfluss des Mega-Sterns sicher. Hier verleiht er ihr jedoch weniger Kraft, sondern mehr innere Balance, Ruhe und Gelassenheit. Stärke jetzt deine mentale Ruhe durch Meditation oder verbringe Zeit in der Natur. Harmonie bringt dir heute Stabilität und Freude.

Du bist weder Schütze, Löwe noch Waage, möchtest aber auch gerne wissen, was dir der Oktober bringt? Dann lies doch gerne >>hier unser Monatshoroskop für alle Sternzeichen.