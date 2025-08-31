Rabenschwarzer Start in den neuen Monat: Wochenhoroskop meint es nicht gut mit diesen 3 Sternzeichen

Der September bringt für einige Sternzeichen spürbare Herausforderungen, da sich die kosmischen Energien verschieben. Der Übergang vom Sommer in den Herbst kann für drei Sternzeichen besonders unruhig werden und verlangt Geduld sowie Achtsamkeit.

Dieses Horoskop beleuchtet die Schwierigkeiten, die Zwillinge, Waage und Krebs in der Woche vom 1. bis 7. September erwarten. Und es gibt Hinweise, wie sich diese turbulenten Tage besser meistern lassen.

September beginnt für drei Sternzeichen düster

Die Sterne zeigen, dass der Monat mit dem rückläufigen Uranus ab dem 6. September einige Stolpersteine bereithält. Private Verpflichtungen könnten das Sternzeichen unter Druck setzen, was nicht selten zu mentaler Erschöpfung führt. Schlafprobleme sind vor allem gegen Ende der Woche wahrscheinlich, wenn die Spannungen zunehmen. Das Horoskop empfiehlt Zwillingen, eine Ausgewogenheit zwischen Aktivität und Ruhe zu finden, um sich nicht völlig auszulaugen.

Für die Waage könnte sich der Monat als besonders angespannt erweisen, da Mars im eigenen Sternzeichen ab dem 5. September innere Unruhe und potenzielle Konflikte in Beziehungen auslöst. Zusätzlich erhöht die Mond-Uranus-Konstellation am 6. September das Risiko für kleinere Unfälle, weshalb das Horoskop zu erhöhter Wachsamkeit rät. Selbstfürsorge und Geduld bewahren – das wird für dieses Sternzeichen entscheidend sein.

Horoskop empfiehlt Pausen und Freiräume

Der emotionale Vollmond am 7. September trifft das Sternzeichen Krebs mit voller Intensität. Das Horoskop zeigt, dass die emotionale Feinfühligkeit der Krebse sie vor allem privat und beruflich an ihre Grenzen führen könnte. Die Gefahr, sich von den eigenen Emotionen überwältigen zu lassen, ist groß. Um den Herausforderungen des Septembers gelassen zu begegnen, sollten Krebse bewusste Pausen einlegen und mentale Freiräume schaffen.

Das Horoskop der ersten Septemberwoche zeigt, dass Zwillinge, Waage und Krebs unterschiedlich mit den kosmischen Spannungen kämpfen. Die Anspannungen stehen sinnbildlich für die Übergangszeit von sommerlicher Leichtigkeit hin zur herbstlichen Schwermut. Auch wenn diese Sternzeichen mit emotionalen Herausforderungen und äußerem Druck konfrontiert werden, hilft es, sich immer wieder kleine Inseln der Ruhe zu schaffen, um gestärkt aus dieser Woche hervorzugehen.