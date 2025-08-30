Mieses September-Horoskop: Bei diesen Sternzeichen geht so einiges schief

Wie man so schön sagt: „Ein Unglück kommt selten allein“ – und genau das müssen diese Sternzeichen jetzt erleben. Das Horoskop hält im September für drei Zeichen besonders viel Unglück bereit, das sie mit dem Herbstbeginn bewältigen müssen. Nur mit Geduld und einem Fokus auf Selbstfürsorge können diese Sternzeichen die Herausforderungen des Monats meistern.

Das erste „Unglückskind“ im September ist der Wassermann – und zwar in allen Lebensbereichen. Dank des rückläufigen Uranus scheint gerade alles schiefzugehen, was das Sternzeichen anfasst. Die Gesundheit des Wassermanns leidet im September unter schwankender Energie und möglichen Rückschlägen. Vor allem am 6. und 27. September sollte der Wassermann besonders auf sich achten, da das Horoskop vor Überanstrengung und gesundheitlichen Problemen warnt.

Horoskop: Überforderung, Unsicherheiten und Entäuschung

Auch in der Karriere gibt es für den Wassermann im September keine großen Sprünge. Stattdessen fällt es ihm schwer, sich zu konzentrieren. Idealismus und unrealistische Erwartungen sollte er hinter sich lassen – besonders am 19. September könnten diese zu großen Problemen führen. In der Liebe erlebt der Wassermann ebenfalls einen turbulenten Monat: Dank des Einflusses von Uranus und Venus erwarten ihn am 6. und 20. September Unsicherheiten und Spannungen statt Liebesglück.

Auch der Krebs hat im September einige Hürden zu überstehen. Der Vollmond am 7. September sorgt für mentale Überforderung beim Sternzeichen. Dieser innere Druck wird durch eine schwierige Verbindung zu Pluto am 11. September noch verstärkt. Zum Monatsende, insbesondere am 22. und 23. September, droht dem Krebs eine große Enttäuschung. In der Liebe wird dem Sternzeichen nämlich bewusst, wie sehr die eigene Idealvorstellung von der Realität abweicht.

Sternzeichen müssen sich Hürden stellen

Auch im Berufsleben sieht es für den Krebs im September nicht gut aus. Gefühle sollte der Krebs dabei in den Hintergrund stellen, da Emotionen wichtige Entscheidungen am 23. September erschweren könnten. Zu allem Überfluss sind davon Projekte betroffen, die der Krebs ohnehin als herausfordernd wahrnimmt.

Dass der September nicht einfach wird, zeigt sich auch für die Fische. Das Sternzeichen wird von dem Saturn geprüft, was sich besonders stark in der Gesundheit bemerkbar macht. Saturn fordert große Veränderungen im Alltag, was gerade am 1. und 23. September spürbar wird. Doch diese Veränderungen belasten die Fische auch, denn sie können sich schnell überfordert fühlen. Jetzt ist Disziplin gefragt, um diese Hürde zu bewältigen.

Auch im Beruf hat das Sternzeichen Fische so einige Schwierigkeiten. Der Einfluss des Neptuns verstärkt ihre Sensibilität, was zur Orientierungslosigkeit führen kann. Insbesondere am 7. und 23. September sind die Fische laut Horoskop besonders anfällig für solche Schwierigkeiten. Auch in der Liebe ist der September der denkbar schlechteste Zeitpunkt für größere Entscheidungen. Das Sternzeichen ist emotional leicht verunsichert, was zu unrealistischen Erwartungen an neue oder bestehende Beziehungen führen kann.