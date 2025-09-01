Fitness-Alarm im September! Diesen Sternzeichen steht ein sportlicher Monat bevor

Der September bringt nicht nur frische Luft und goldene Sonnenstrahlen, sondern auch jede Menge Energie für körperliche Aktivität. Besonders sechs Sternzeichen profitieren jetzt von den dynamischen Einflüssen von Mars, Saturn und weiteren Planeten – und starten sportlich richtig durch.

Wer seine Fitnessziele anpacken will, bekommt jetzt kosmischen Rückenwind! Denn das Horoskop für den Monat September hält für diese Sternzeichen ein paar sportliche Highlights parat. Mehr erfährst du hier!

Widder ist voller Energie!

Der Widder sprüht im September vor Energie. Mars, sein Herrscherplanet, sorgt für Tatendrang und körperliche Power. Besonders am 3. September, wenn Sonne und Mond in Konjunktion stehen, sowie zur Tagundnachtgleiche am 22. September, erlebst du einen echten Energieschub. Kosmischer Tipp von dieser Redaktion: Ein strukturierter Trainingsplan hilft – aber Überforderungen solltest du vermeiden!

+++Horoskop im September: Fünf Sternzeichen haben kein Liebes-Glück+++

Auch der Stier zeigt sich von seiner disziplinierten Seite. Die Verbindung von Mond und Saturn verleiht dir jetzt Durchhaltevermögen und Motivation für körperliche Ziele. Am 8. September gelingen strukturierte Work-outs besonders gut, während sich der 26. September ideal zur Regeneration nach intensiven Trainingseinheiten eignet. Um noch mehr aus diesem Boost herauszuholen: Regelmäßigkeit und gesunde Ernährung bringen dich nun besonders weit.

Diese Sternzeichen zünden den Turbo

Beim Krebs zünden Jupiter, Mars und Pluto den sportlichen Turbo. Am 24. September darfst du dich über einen echten Vitalitäts-Boost freuen – perfekt für fordernde, aber zugleich ausgleichende Sportarten wie Yoga, Schwimmen oder Tanzen. Die Kombination aus Power und mentalem Gleichgewicht wirkt sich jetzt besonders stärkend auf dich aus.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Für den Löwen bringt der September nach einem aufreibenden August neue Kraft. Sonne und Mars stärken Körper und Geist – besonders rund um den 12. September, wenn Sonne und Mond gemeinsam für Ausdauer und Willenskraft sorgen. Setze jetzt auf eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining. Doch denke daran: Pausen solltest du nicht vergessen!

Neumond und Uranus üben Einfluss aus

Die Jungfrau profitiert von einem Neumond, der neue Energie für Gesundheit und Fitness freisetzt. Darum eignet sich der 21. September auch perfekt, um mit einem neuen Trainingsprogramm durchzustarten oder alte Routinen aufzufrischen. Realistische Ziele und ein klarer Plan helfen dir, langfristig dranzubleiben.

Mehr spannende Themen für dich:

Der Wassermann hat Lust auf Bewegung mit Abwechslung. Uranus bringt passenderweise viel Energie, Neugier und Lust auf das Ungewöhnliche. Der 4. September ist daher wie gemacht für neue sportliche Abenteuer. Ob nun Klettern, Freerunning oder ein ausgefallener Tanzkurs, probiere doch einfach mal etwas Neues. Vergiss aber nicht dabei, Spaß zu haben. Das ist nämlich die Hauptsache und fordert dich noch mal ganz anders auf eine kreative Art und Weise.

Du möchtest mehr über die Eigenschaften deines Sternzeichens wissen? Dann schau doch mal >>>hier nach!