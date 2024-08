Horoskop: Zeit loszulassen! Diese Sternzeichen müssen im September Lebewohl sagen

Beim Gedanken an den September graust es vielen schon. Schließlich beendet er die schöne Sommerzeit und leitet die rauere Herbstzeit ein. Das bedeutet Abschiednehmen von der Hitze, dem Sonnenschein, Badegängen oder Radtouren und Hallo Schal, Regenjacke und Gummistiefel. Doch auch das Horoskop deutet ein Ende an.

Besonders für zwei Sternzeichen ist es Zeit, sich neu zu orientieren und Altes loszulassen. Das Horoskop verrät, worauf es dabei ankommt.

Horoskop: Zeit für einen Neuanfang

Das Ende von etwas ist auch immer der Anfang von etwas Neuem. So kann man einen Abschluss auch als etwas Positives sehen und braucht dem Vergangenen nicht nachzuhängen. Das erfordert zwar viel Mut und kann wehtun, doch ergeben sich dadurch auch neue Möglichkeiten. Wie man sagt: Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere.

Auch wenn das nicht ganz der Natur dieses Sternzeichens entspricht, so sollte der Fisch im September seinen ganzen Mut zusammennehmen und sich von alten Verhaltensmustern lösen. Jetzt ist die richtige Zeit dafür gekommen, diesen Schritt zu gehen und das eigene Leben voranzutreiben. Daraus kann der Fisch Selbstbewusstsein gewinnen und persönlich wachsen. Womöglich hilft es auch dabei, einen lange währenden Konflikt in einer Beziehung zu lösen und sich endlich wieder mit jemandem zu versöhnen.

Horoskop: Sonne in der Waage macht Mut

Ein anderes Sternzeichen, das in letzter Zeit viel über die Vergangenheit nachgedacht hat, ist die Waage. Ihr Kopf befindet sich nicht in der Gegenwart, sie hängt zu sehr an zurückliegenden Zeiten. Doch ab dem 23. September tritt die Sonne in das Zeichen und öffnet der Waage die Augen für die Zukunft.

Das hilft ihnen, optimistischer durchs Leben zu gehen und verleiht ihnen Flügel. So können sie im September ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich an ein neues Hobby oder Projekt setzen. Endlich sind Lust und Antrieb dafür da, etwas Neues auszuprobieren.