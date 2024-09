Horoskop: Für diese 4 Sternzeichen wird der September zum absoluten Traum-Monat

Im September erwartet vier glückliche Sternzeichen nur Positives. In allen Lebensbereichen – im Beruf wie im Privaten – läuft es einfach. Die Glückssträhne halt den ganzen Monat an und beschert den Sternzeichen viele schöne Momente, Erfolg und Harmonie in ihrem Leben.

Ob auch du zu den Glücklichen gehörst? Das erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Diese Sternzeichen gewinnen im Lebens-Lotto

Im September zieht die Sonne in das Sternzeichen der Jungfrau und bringt somit Licht in ihr Leben. Plötzlich fühlt sich die Jungfrau erfüllt von Energie und ist motiviert, ihre Ziele anzugehen. Auf der Arbeit wie auch bei persönlichen Projekten macht sie bahnbrechende Fortschritte. Nichts kann sie mehr bremsen. Die Jungfrau erwartet ein Erfolgsmonat. Jetzt wird sie die Anerkennung bekommen, auf die sie so lange hingearbeitet hat.

Die Waage brennt im September förmlich. Vor allem, wenn zur Mitte des Monats die Sonne in ihr Sternzeichen wandert. Dann findet die Waage Glück und Balance in allen Lebenslagen. Noch nie war sie so ausgeglichen oder hat sich ihre Beziehung so harmonisch angefühlt wie jetzt. Diese Zeit sollte das Sternzeichen ganz besonders genießen – alleine wie zu zweit.

Horoskop: Glück in der Liebe – oder im Beruf

Jupiter und Saturn verhelfen dem Steinbock im ersten Herbstmonat vor allem auf der Arbeit zum Erfolg. Langfristige Projekte schreiten nun endlich voran und die lang erwartete Anerkennung für die harte Arbeit bleibt nicht länger aus. Da darf man sich auch mal kurz auf den Lorbeeren ausruhen und entspannen.

Während der Steinbock das Arbeitsglück gepachtet hat, kann sich der Stier über Glück in der Liebe freuen. Dabei hilft die Venus. Sie sorgt dafür, dass sowohl in der Liebe als auch in anderen Beziehungen richtig rund läuft. Der Planet öffnet auch die Augen des Sternzeichens für neue Kontakte und Möglichkeiten. Vielleicht trifft der Stier im September sogar auf seine Seelenverwandte.

Auf jeden Fall sollten die vier Sternzeichen jetzt ihre Wünsche und Träume visualisieren und zu Zielen machen. Denn sie könnten sich nun schneller erfüllen als zunächst gedacht.