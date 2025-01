Horoskop: Neues Jahr, alte Gefühle – diese Sternzeichen werden von ihrer Vergangenheit eingeholt

Ein neues Jahr, ein neues Kapitel – doch für einige Sternzeichen kann es passieren, dass die Vergangenheit sie schneller einholt, als sie „Neujahrsvorsatz“ sagen können!

2025 beginnt mit einer ordentlichen Portion Nostalgie, und für diese Sternzeichen könnten alte Flammen wieder aufflammen. Aber Achtung, nicht jeder Funken führt zu einem Happy End! HIER warnt das Horoskop.

Horoskop: Sternzeichen Fische – Venus und Mars sorgen für Wirbel

Für die Fische kündigt sich im Januar 2025 ein wahres Liebes-Feuerwerk an. Mit Venus und Mars an der Seite sprüht man förmlich vor Charme und Ausstrahlung. Die magnetische Energie zieht nicht nur neue Verehrer an, sondern auch den ein oder anderen Ex. Es könnte mit einer harmlosen Nachricht beginnen – ein Herzchen auf Instagram oder ein „Lange nichts mehr gehört“ – doch plötzlich steht der Ex wieder vor der Tür.

Die Versuchung, die Vergangenheit erneut aufleben zu lassen, ist groß. Doch die Sterne raten zur Vorsicht: Ein Liebes-Comeback funktioniert nur, wenn beide Parteien über die Zukunftspläne im Klaren sind. Die Vertrautheit und die alten Gefühle können verlockend sein, aber nur wenn beide wissen, was sie voneinander erwarten, könnte es diesmal anders laufen. Andernfalls droht eine Wiederholung alter Fehler. Also Liebeskummer vermeiden und erstmal ordentlich quatschen.

Horoskop: Zurück in die Vergangenheit – oder lieber nicht?

Für Schützen sieht der Januar weniger romantisch aus. Saturn legt Steine in den Weg und sorgt dafür, dass nicht alles so läuft, wie sie es sich wünschen. Venus steht zudem in einem kritischen Aspekt, was dazu führt, dass viele statt auf neue Flirts eher auf Rückzug setzen. Und dann – ein unerwarteter Nachrichteneingang von einem Ex-Partner.

Die Nostalgie mischt sich mit der Sehnsucht nach Vertrautem, und der Gedanke an eine Rückkehr in die alte Beziehung könnte aufkeimen. Doch der Sternenhimmel mahnt zur Vorsicht! Der einfachste Weg ist nicht immer der beste. Der Wunsch nach dem Bekannten könnte in die Irre führen, während das Jahr noch viele neue Möglichkeiten bereithält.

Während die Fische also mit ihrer magischen Ausstrahlung die Ex-Partner zurück in ihre Netze ziehen, tappen die Schützen eher im Nebel ihrer eigenen Gefühlswelt. Nostalgie trifft auf Rückzug – und das ist alles andere als eine Party!

Doch egal, ob der Ex nun wieder anklopft oder die Sterne eher grau erscheinen – beide Sternzeichen sollten sich klarmachen: Die Vergangenheit ist zwar ein guter Lehrer, aber die Zukunft – mit all ihren aufregenden Möglichkeiten – ist das wahre Abenteuer!