Horoskop sagt besondere Energie voraus – diesen Sternzeichen gelingt jetzt einfach alles!

Eine neue Woche mit geballter Zwillinge-Energie wartet auf dich – die vorerst letzte. Denn ab Montag (17. Juni) ist das nächste Sternzeichen dran. Bis dahin birgt die Planetenkonstellation zwischen Sonne, Merkur, Venus und Jupiter jedoch pures Potenzial, sagt das Horoskop.

Allesamt stehen im Sternbild Zwillinge und bringen jetzt drei Sternzeichen ihren Segen. Heißt, bei ihnen läuft es einfach rund. Egal ob in der Liebe, bei den Finanzen, dem Job oder der Selbstverwirklichung. Diese Wochen prophezeit ihnen ihr Horoskop einen Homerun.

Horoskop beschert Power pur

So viel Power, was sollen die Sternzeichen bloß mit der ganzen Energie anfangen? Sie im Sinne der vom Sternbild Zwillinge vorgelebten Leichtigkeit und Lebensfreude genießen. Jetzt heißt es, all das in sich aufzunehmen und sich zunutze zu machen.

Mars im Stier sendet uns Kraft und Ausdauer, was besonders in stressigen Situationen hilft. Zudem bewegt sich auch noch der Mond durch die Sternzeichen Löwe, Jungfrau und Waage. Letzteres kann also von der Macht des Mondes besonders profitieren. Sie verspüren eine ungeahnte Durchsetzungskraft, ohne übergriffig zu erscheinen. Auf ihre Mitmenschen wirken sie jetzt superentspannt, geerdet.

Horoskop: Entspannung für diese Sternzeichen

Doch ist die Waage nicht das einzige Sternzeichen, dass die Power der Planeten zu spüren bekommt. Auch der Skorpion kann diese Zeit jetzt richtig genießen – am besten in Zweisamkeit. Jetzt warten schöne Beziehungsmomente auf sie. Auch in größeren Gruppen fühlen sie sich pudelwohl und entspannt. Ausgeglichen, in sich ruhend, zufrieden und mit sich im Reinen – so lässt es sich leben.

Fische fühlen sich jetzt auch im Kopf freier. Es fällt ihnen leichter, Entscheidungen zu treffen. Die Antworten scheinen viel klarer als vorher, Ideen sprudeln nur so aus ihnen hervor und bringen sie näher an ihr Ziel. Jetzt siehst du endlich, was dir wirklich wichtig ist und kannst es auch verfolgen.