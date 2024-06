Horoskop: Diese drei Sternzeichen stehen im Sommer vor der größten Herausforderung ihres Lebens

Das könnte ein ziemlich anstrengender Sommer für einige Sternzeichen werden. Laut Horoskop liegen ihnen einige Steine im Weg. Und wenn sie diese Herausforderungen in ihrem Leben nicht meistern sollten, könnte es ziemlich böse für sie aussehen.

Doch wenn du diese Zeit durchstehst, kannst du auch gestärkt draus hervorgehen. Der Planet Saturn stellt dich jetzt auf die Probe. Das Horoskop verrät, ob auch du zu den Sternzeichen gehörst, denen die kommenden Monate zum Ärgernis werden.

Horoskop prophezeit steinigen Weg

Der Saturn steht im Horoskop für Disziplin und Verantwortung – Dinge, die dir die Herausforderungen des Sommers näherbringen könnten. Auf der anderen Seite warten Wachstum und Reife auf sie. Solange der Saturn noch im Sternzeichen Fische steht, könnte es vor allem im emotionalen und spirituellen Bereich kriseln.

Den Einfluss von Planet Saturn werden vor allem drei Sternzeichen in diesem Sommer spüren. Ihre Beziehungen – seien sie romantischer oder freundschaftlicher Art – werden jetzt auf die Probe gestellt.

Eines der betroffenen Sternzeichen ist der Schütze. Er stellt jetzt seine Beziehung infrage. Denn das Feuerzeichen fühlt sich in seiner Beziehung eingeengt und will ausbrechen, sich befreien. Doch vorher sollte sich der Schütze lieber überlegen, ob er diesem Gefühl gleich nachgehen will oder nicht lieber erst ein klärendes Gespräch mit seinem Partner suchen will.

Horoskop: Diese Sternzeichen müssen sich stellen

Krebse lassen sich ebenfalls gerne von ihren Gefühlen leiten, doch sollten sie sich nicht immer von ihnen mitreißen lassen. Manchmal hilft es, auch den Verstand einzuschalten. Ansonsten könnte sich ein Konflikt, der jetzt mit einem geliebten Menschen aufkommt, nur schwer lösen lassen. Das Wasserzeichen sollte sich also lieber eine Scheibe vom Steinbock abschneiden und rationaler vorgehen.

Doch apropos Steinbock – auch dieses Sternzeichen muss sich jetzt einer Herausforderung stellen, jedoch ist diese eher beruflicher Art. So wird der Steinbock nun gezwungen, aus seiner Komfortzone herauszukommen. Denn ihm winkt im Juli ein Jobangebot, für das sich dieser Schritt lohnen könnte.