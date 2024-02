Horoskop: Diese Sternzeichen finden jetzt ihr Liebesglück – durch einen einfachen Trick

Pünktlich zum Valentinstag (14. Februar) mit dem Horoskop das große Liebesglück finden? Für drei Sternzeichen scheint dieses Szenario realistisch. Mit einer einfachen Maßnahme ist die Romantik zum Greifen nah.

Online-Dating ist längst unser täglicher Begleiter geworden. Der Vorreiter der Dating-Plattform bleibt wohl weiterhin Tinder. Laut „miaboss“ sind vor allem drei Sternzeichen auf Tinder besonders aktiv und beliebt.

Horoskop: Stier, Löwe und Waage haben die Nase bei Online-Dating vorne

Online-Dating ist längst nicht mehr so verrufen wie noch vor einigen Jahren. Ob für ein einmaliges Treffen oder auf der Suche nach der echten Liebe – Tinder und Co. werden immer beliebter und immer präsenter. Laut einer neuesten Studie von Nova Media wirken drei Sternzeichen auf Tinder besonders anziehend: Stier, Löwe und Waage.

Somit haben diese drei Sternzeichen auch besonders hohe Chancen, das große Glück zu finden. „Stiere dominieren die Tinder-Plattform mit ihrer bodenständigen und loyalen Persönlichkeit. Sie sind für ihre Zuverlässigkeit und Sinnlichkeit bekannt, was in der Welt des Online-Datings besonders attraktiv sein kann“ , heißt es laut der Studie.

Löwen strotzen vor Selbstbewusstsein und Charisma. Durch ihre leidenschaftliche Art können sie auf Tinder besonders anziehend wirken. Waagen hingegen punkten mit tiefgründigen und ehrlich Gesprächen, in denen sie äußerst sozial und charmant rüberkommen.

Sternzeichen als Ticket zum Liebes-Erfolg?

Trotz der guten Voraussetzungen dieser drei Sternzeichen ist es keine Garantie, die große Liebe zu finden. Das Horoskop leitet einem auf Tinder und Co. den Weg. Doch diesen muss Jeder und Jede selbst gehen. Letztlich überzeugt, indem man einfach sich selbst ist – eine authentische und offene Art ist und bleibt der Schlüssel zu der großen Liebe.

So liegt es am Ende in deinen eigenen Händen, ob die große Liebe auf einen wartet. Auf Tinder kann man erste Kontakte knüpfen, doch die wahre Verbindung zweier Menschen lernt man erst abseits des Smartphones.