Mond im Stier lässt Herzen höher schlagen – bei diesen Sternzeichen knistert es

Am Mittwoch (8. Oktober) wechselt der Mond ins Zeichen Stier. Dort bleibt er typischerweise etwa zwei Tage. Und drei Sternzeichen sollten diese Stunden besonders effektiv nutzen.

Denn in dieser Phase könnte es im Liebesleben dreier Sternzeichen leidenschaftlich knistern. Wie verraten dir, worauf du dich einstellen musst.

Mond im Stier sorgt für Schwung in der Liebe

Bei den Themen Glück und Liebe warten spannende Tage auf die folgenden drei Sternzeichen:

Stier (21. April bis 20. Mai)

Wenn der Mond im Stier steht, dann bekommt das natürlich auch der Stier zu spüren. Der 8. Oktober ist für das Sternzeichen sogar ein absoluter Glückstag, der ihm einen wahren Kraftschub verleiht.

Diese positive Energie können Stier-Geborene perfekt nutzen, um lang gehegte Pläne endlich umzusetzen. Und auch im Beziehungsleben läuft es: Nähe und Verbindlichkeit zu (potenziellen neuen?) Partnern rücken jetzt besonders in den Fokus.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Jungfrau-Geborene profitieren im Mond-im-Stier-Zeitraum von zwei ganz anderen Himmelskörpern: Venus und Jupiter. Beide Planeten bescheren dem Sternzeichen einiges an Harmonie sowie den ein oder anderen romantischen Höhepunkt.

Offenheit und kleine Gestern können in der Liebe eine große Wirkung entfachen. Der Kosmos steigert deine Anziehungskraft in diesen Tagen spürbar.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

Auch der feurige Löwe nutzt die Kraft von Jupiter und Venus in diesen Stunden – und ergattert damit besonders viel Glück in der Liebe. Egal ob man Single oder vergeben ist.

Junggesellen haben tolle Chancen, neue potenzielle Partner kennenzulernen. Und wer bereits jemanden an seiner Seite hat, darf sich auf leidenschaftliche Momente als Paar freuen.