Merkur in Waage! Diese Sternzeichen räumen jetzt beruflich wie privat bei sich auf

Innere Balance ist wichtig – und dass Merkur sich aktuell in der Waage befindet, könnte einige Sternzeichen in dieser Hinsicht massiv unterstützen.

Ihre großen Stärken sind nun Planung, Ordnung und Verhandlungsgeschick. Eigenschaften, die sowohl im Privatleben als auch im Beruf von enormer Bedeutung sein können. Das ein oder andere Zögern bei Entscheidungsfindungen ist dabei jedoch nicht vollständig ausgeschlossen.

Merkur in Waage: Diese Sternzeichen profitieren davon

Hier erfährst du, welche Sternzeichen vom Merkur-Waage-Zusammenspiel betroffen sind.

Waage (23. September bis 23. Oktober)

Waage-Geborene profitieren jetzt von einem klaren Kopf – und verlieren dabei ihre Emotionen nicht aus dem Auge. Auch im Herzen herrscht ein wichtiges Gleichgewicht. Diese Voraussetzungen helfen dir, im Privaten und im Job nachhaltige Strukturen zu etablieren.

Und wenn dann doch mal etwas genauer besprochen werden muss, dann findest du stets diplomatische und lösungsorientierte Worte.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Auch Jungfrau-Geborene verspüren in diesen Tagen innere Klarheit. Die hilft ihnen dabei, ihre Lebenssituation ganz genau unter die Lupe zu nehmen – und Schwachstellen zu entdecken, die neue Weichenstellungen oder Nachjustierungen benötigen.

Im Job kann dieser mentale Durchblick ideal sein, um den nächsten Karriereschritt einzuleiten. Nimm dir dabei ruhig Zeit, um auch kleine Details genau zu überblicken – es wird sich am Ende lohnen.

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)

Das Verhandlungsgeschick aus der Merkur-Waage-Energie treibt die Kommunikationsfähigkeit von Zwillingen in neue Höhen. In Gesprächen findest du den richtigen Ton – dein Gegenüber hört dir aufmerksam zu und für dich öffnen sich neue Netzwerke.

Wenn du dann auch noch weiter mit der entsprechenden Selbstsicherheit auftrittst, kannst du im Miteinander mit deinen Mitmenschen eine äußerst überzeugende Wirkung entfachen.