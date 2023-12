Horoskop: Jetzt wird es ganz bitter – bei diesen drei Sternzeichen fließen die Tränen

Gerade zum Jahreswechsel wagen viele Menschen einen Blick in ihr Horoskop. Was bringt mir das neue Jahr? Wie wird der letzte Monat des Jahres für mich enden? Viele hoffen, dass die Sterne ihnen Reichtum, Liebesglück und Gesundheit vorhersagen. Doch nicht immer verheißt das Horoskop Gutes.

Diese drei Sternzeichen müssen jetzt besonders stark sein. Denn an einem ganz bestimmten Tag wird der Merkur rückläufig. Und alle Astrologie-Fans wissen: Das bedeutet nicht immer etwas Positives.

Horoskop-Kracher: Rückläufiger Merkur sorgt für Chaos

Sternkonstellationen beeinflussen die verschiedenen Sternzeichen auf eine ganz besondere Art und Weise. Da die Planeten niemals still stehen, sondern ständig in Bewegung sind, gibt es immer wieder neue Sternkonstellationen. Eine Veränderung lässt hierbei die meisten aufhorchen: Uns steht der Mercury Retrograde bevor. Dabei handelt es sich um eine optische Illusion, bei der der Planet langsamer auf seiner Umlaufbahn kreist. Dieses bekannte astrologische Ereignis kann einige Probleme mit sich bringen und uns in Aufruhr versetzen. Am 13. Dezember ist es so weit: Zum letzten Mal in diesem Jahr wird der Merkur rückläufig.

Viele sind sich sicher: Merkurs Rückläufigkeit wird wieder für ordentlich Chaos sorgen. Besonders drei Sternzeichen sind davon betroffen.

Der 13. Dezember kann gefährlich werden

Für Krebse kann der Mercury Retrograde ziemlich schmerzhaft werden. Der rückläufige Merkur sorgt dafür, dass sie sich mit ihren vergangenen Lieben beschäftigen. Oft haben Krebse in diesem Jahr ihre Trennungen nicht ausreichend verarbeitet. Hier können Tränen fließen, die aber für eine zukünftige Beziehung notwendig sind. Aber nicht nur Krebse müssen laut Horoskop leiden. Auch die Schützen werden durch den rückläufigen Merkur in eine echte Krise gestürzt. Die Feuerzeichen müssen sich darauf einstellen: Plötzlich wird alles infrage gestellt und jede Lebensentscheidung überdacht. Braucht es für 2024 einen radikalen Neuanfang oder reichen kleine Veränderungen? Das muss jeder Schütze für sich selbst entscheiden.

Auch das Wasserzeichen Skorpion kann ab dem 13. Dezember für die eine oder andere unangenehme Situation sorgen. Kurz vor dem Jahreswechsel könnten alle Skorpione das Bedürfnis verspüren, Dinge laut auszusprechen, die sie das ganze Jahr über für sich behalten haben. Doch gerade in der Vorweihnachtszeit sorgen solche offenen Worte nicht immer für Verständnis bei allen Beteiligten. Hoffen wir, dass der Skorpion an Heiligabend nicht für schlechte Laune sorgt!