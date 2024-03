Horoskop: Jetzt reicht’s! Diese fünf Sternzeichen müssen jetzt dringend die Reißleine ziehen

Irgendwann ist mal Schluss. Man kann ja auch nicht immer für alle da sein und sich ständig um die Probleme anderer kümmern. Das sagt auch schon das Horoskop.

Besonders diese fünf Sternzeichen sollten diesen Tipp beherzigen und sich auf sich selbst besinnen. „Me Time“ ist das Stichwort. Und davon brauchen sie besonders viel, sagt das Horoskop.

Horoskop: Diese Sternzeichen brauchen Zeit für sich

Fische sind für ihre sensible und emotionale Art bekannt. Sie fühlen auch besonders intensiv die Gefühle anderer nach und können deshalb schnell überfordert damit sein. Um wieder runterzukommen, brauchen sie viel Zeit für sich alleine, um mit ihren Emotionen klarzukommen.

Auch interessant: Horoskop: Für diese Sternzeichen hält der März eine Geld-Überraschung parat

Der Krebs ist besonders familienorientiert und sorgt sich mehr um die Bedürfnisse der anderen als um sein eigenen. Daher braucht der Krebs auch Zeit für sich, um zu entspannen und sich um sich selbst zu kümmern. Dann ist die verlorene Energie wieder aufgetankt und der Krebs erneut bereit, sich um andere zu sorgen.

Horoskop: Bei diesen Sternzeichen hättest du es nicht vermutet

Ein Sternzeichen, das hier erst einmal nicht reinzupassen schient, ist der Stier. Er ist für seine Ausgeglichenheit bekannt. Doch um dieses Charaktermerkmal auch aufrechtzuerhalten, muss auch der Stier mal etwas Zeit für sich nehmen und seinen Hobbys nachgehen.

Mehr Themen:

Und auch der Löwe scheint immer so voller Energie und Leidenschaft für alles und jeden. Doch das ständige stehen im Mittelpunkt und die Inspiration für andere kommt nicht von ungefähr. Sie wird dadurch gespeist, dass sich der Löwe, auch wenn er alleine ist, auf sich selbst konzentriert. Ansonsten fließt die Kreativität nicht mehr.

Und selbst Schützen brauchen mal Zeit für sich selbst. Das abenteuerliche Sternzeichen ist besonders neugierig auf die Welt. Doch bei der ständigen Suche nach neuen Abenteuern kann der Schütze auch mal an seine Grenzen kommen. Sobald die eigene Batterie leer ist, muss sie schnell wieder aufgeladen werden. Und das geht am besten in Ruhe und alleine.