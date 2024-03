Horoskop: Diese drei Sternzeichen erwartet diese Woche das große Glück

In der vorletzten Märzwoche erwartet drei Sternzeichen das pure Glück. Zählst auch du dazu? Das Horoskop verrät es dir.

Denn es kann leider nicht jeder Glück haben, sonst wäre es schließlich nichts Besonderes mehr. Doch genau aus dem Grund können sich die drei Sternzeichen extra dolle freuen.

Horoskop: Sonnen-Glück dank Feuerzeichen

Die Sonne geht jetzt ins Feuerzeichen Widder über. Kein Wunder, dass das Sternzeichen Löwe da an Aufschwung gewinnt. Jetzt ist die Zeit für Veränderung gekommen. Aber keine Angst. Veränderungen müssen nicht immer etwas Schlechtes bedeuteten.

Siehe es nicht als den Verlust von Altem, sondern den Gewinn von Neuem. So kannst du lästige Gewohnheiten loswerden und Chancen erkennen, die du vorher vielleicht nicht gesehen hast. Dem großen Glück warst du noch nie so nah im Leben. Also, worauf wartest du noch? Greif danach!

Horoskop sagt: Gönn dir einen Auszeit!

Auch Skorpionen haben jetzt die Möglichkeit, ihre Identität neu zu erfinden. Sie sollten sich für diese Chance öffnen. Zum Glück fällt es ihnen in dieser vorletzten Märzwoche besonders leicht, das zu tun. So können sich Skorpion-Geborene nun von belastenden Gedanken befreien und sich endlich wieder dem zuwenden, was sie eigentlich antreibt und inspiriert im Leben.

Und zweifle nicht an dir! Der Kosmos steht dir in dieser Zeit des Umbruchs zur Seite. Das sollten auch Schützen beherzigen. Denn anstatt im Moment zu leben, verstricken sie sich oft in Pläne und können nicht einfach spontan sein. Doch genau das darfst du dir diese Woche mal gönnen. Glaub an dich und vertraue deinem Instinkt – und genieß einfach mal die Tage, wie sie kommen.