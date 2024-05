Horoskop: Jetzt oder nie – diese drei Sternezeichen stehen vor dem großen Lotto-Glück

Der Euro-Jackpot ist mittlerweile wieder prall gefüllt. Das sollten sich vor allem drei Sternzeichen besonders zu Herzen nehmen. Denn laut Horoskop stehen sie in diesem Sommer vor der großen Chance, im Lotto zu gewinnen. Ist auch dein Sternzeichen dabei?

Horoskop: Juni-Vollmond bringt Glück

Wie jeden Monat steht auch im Juni 2024 ein Vollmond an. Erreicht dieser Vollmond am 17. Juni seinen Höhepunkt, kann das für drei Sternzeichen einen wahren Gefühlssturm zur Folge haben. In den Tagen rund um den Vollmond werden sie die besten Chancen haben, im Lotto zu gewinnen. Und selbst, wenn das nichts wird, wird ihnen bis zum Sommer generell vieles leichter fallen.

Eines der glücklichen Sternzeichen ist der Stier. Hast du schon seit längerer Zeit das Gefühl, dass du irgendwann mal einen Lottoschein ausfüllen musst? Dann fasse diesen Gedanken mal genauer ins Auge. Denn die Tage um den Juni-Vollmond sind jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Die Chancen auf den Jackpot sind laut Horoskop jetzt besonders hoch. Also trau dich und versuche dein Glück.

Horoskop: Auch diese Sternzeichen profitieren

Für Jungfrauen stehen wirklich gute Zeiten bevor. Denn der Monat Juni wird laut Horoskop ein ganz besonderer für dich. Du wirst quasi mit Glück überhäuft. Es läuft nämlich nicht nur in der Liebe richtig gut, sondern diesmal hast du zusätzlich auch Glück im Spiel. Trau dich an deine Grenzen zu gehen. Es könnte sich also durchaus lohnen, einen Versuch zu wagen und mit dem Lotto Spielen anzufangen.

Ähnliches gilt auch für Schütze-Geborene. Sie leben und lieben das Luxusleben wie kein zweites Sternzeichen. Umso besser, denn das Feuerzeichen kann sich im Juni auf eine deftige Finanzspritze freuen. Wo und wie sich das abzeichnet, wird sich dann zeigen. Aber warum eigentlich nicht durch einen Lotto-Gewinn? Die Chancen auf den Jackpot könnten jedenfalls nicht besser stehen. Sei also mutig und versuche dein Glück. Es wird sich lohnen.

Diese positive Energie und das neu gewonnene Glück sollten die Sternzeichen Stier, Jungfrau und Schütze dafür nutzen, um ihr Glück im Lotto zu versuchen. Vielleicht reicht es am Ende ja zum Jackpot.