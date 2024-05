Horoskop: Alle Sorgen sind wie weggeblasen – diese drei Sternzeichen erwartet ein Neubeginn

Im Mai 2024 erwacht der Sommer in Deutschland so richtig. Dank Vitamin D fühlen wir uns fitter und auch die Laune steigt bei vielen, zudem sorgt das gute Wetter für Glückshormone. Laut Horoskop könnte für drei Sternzeichen die Sonne in diesem Monat aber besonders hell scheinen.

Denn das Horoskop sagt drei Sternzeichen eine rosige Zeit voraus. Alte Lasten gehören schon bald der Vergangenheit an und neue Möglichen stehen bevor.

Horoskop: Positive Wende für DIESE drei Sternzeichen

Inflation, Kriege und plötzlich auftretende Pandemien – all das sind Faktoren, auf die das Individuum keinen großen Einfluss hat, umgekehrt aber schon. Und als ob diese beängstigenden äußeren Bedingungen nicht schon genug wären, kommen da die persönlichen Sorgen rund um Familie, Job und Gesundheit noch hinzu. Puuhh, das kann einem manchmal schon echt über den Kopf steigen.

Doch im Mai bahnt sich zumindest für drei Sternzeichen nun eine positive Wende an. Wassermann-Geborene könnten finanziell endlich wieder auf die Beine kommen. Deine harte Arbeit und die Mühe könnten sich nun auszahlen und dein Chef dich mit einer satten Gehaltserhöhung überraschen. Oder hast du vielleicht eine größere Investition vorgenommen? Womöglich hat sich das Risiko gelohnt und dir winkt ein Geldsegen.

Zufriedenheit und Harmonie kehren zurück

Menschen mit dem Sternzeichen Löwe sind eigentlich stets selbstbewusste und starke Persönlichkeiten, doch in letzter Zeit plagten sie vielleicht ungewöhnlich viele Selbstzweifel. Damit ist nun Schluss! Im Mai wird es Zeit, zu alter Stärke zurückzufinden und wieder mit vollem Tatendrang und Mut neue Ziele anzupacken.

Die Zeit der positiven Energie ist auch für Waagen gekommen. Ein lang gehegter Zwist kann endlich geklärt werden, wodurch das harmoniebedürftige Sternzeichen wieder aufatmen kann. Neue Kontakte werden geknüpft und bestehende Beziehungen gefestigt. Doch verlass dich nicht zu sehr auf deine Sterne, du musst schon selbst aktiv werden.