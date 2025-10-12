Es kriselt in der Liebe: Venus macht diesen Sternzeichen das Leben schwer

Statt Liebesglück und Romantik erwarten diese drei Sternzeichen aktuell viel Herzschmerz und Liebeskummer. Am Sonntag (12. Oktober) erhebt sich der Planet Venus und löst eine Krise in der Partnerschaft der Sternzeichen aus.

Was die Liebe angeht, scheint es für den Stier gerade nicht ganz glatt zu laufen. Die Konjunktion von Venus, Saturn und Mond wirkt sich auf das Horoskop aus und sorgt für einiges an Liebesleid. Stiere in einer Beziehung fühlen sich plötzlich verunsichert und hinterfragen den Status quo. Das Sternzeichen verfällt ins Grübeln und zweifelt an den wahren Emotionen des Partners.

Horoskop: Ein offenes Gespräch kann Unsicherheiten klären

Doch genau dieses Verhalten sollte der Stier jetzt vermeiden. Das Horoskop rät dem Sternzeichen, ein offenes Gespräch mit dem Partner zu suchen, statt die Beziehung übermäßig zu hinterfragen. Aber auch die Singles unter den Stieren erwartet jetzt eine schwierige Phase, denn die Energie der Venus bringt Unsicherheiten in ihr Liebesleben. Statt sich auf die Emotionen anderer zu konzentrieren, sollten sie jetzt ihre eigenen Gefühle in den Fokus rücken.

+++ Sparkasse, Volksbank & Co.: Kunden schauen auf den Kontoauszug – sie trifft der Schlag +++

Auch die Waage bleibt nicht verschont und muss dank der Venus so einiges durchmachen. Der Planet sorgt dafür, dass die Partnerschaft des harmoniebedürftigen Sternzeichens ernsthaft ins Wanken gerät. Wenn die Waage ihre Beziehung retten will, muss sie diese Krise jetzt überwinden.

+++ Rewe-Kunden liefern sich hitzige Mett-Diskussion – „Bitte nicht essen“ +++

Das Sternzeichen sollte sich keinesfalls von impulsiven Emotionen leiten lassen und voreilige Entscheidungen treffen. Das Horoskop rät der Waage, jetzt geduldig zu sein, um diese schwierige Phase zu überstehen und wieder Balance in die Partnerschaft zu bringen. Nur so kann die Waage die Harmonie in ihrer Beziehung zurückgewinnen.

Sternzeichen Fische leidet unter emotionalen Spannungen

Was Liebeskummer angeht, macht auch das Sternzeichen Fische gerade eine schwere Zeit durch. Die Kombination von Venus und Mond führt zu Spannungen in der Beziehung der Fische. Diese müssen jetzt bewältigt werden, um wieder Stabilität in Sachen Liebesglück zu erreichen.

Um diese plötzlichen Konflikte zu überwinden, gibt das Horoskop einen entscheidenden Rat an das Sternzeichen. Menschen mit dem Sternzeichen Fische sollten ein klärendes Gespräch mit ihrem Partner suchen. Nur durch Ehrlichkeit können die Probleme gelöst und Beständigkeit in die Beziehung zurückgebracht werden.