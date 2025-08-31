Gebrochene Herzen im September: Diese Sternzeichen haben kein Glück in der Liebe

Das Horoskop für September steht im Zeichen emotionaler Prüfungen und sensibler Momente. Fünf Sternzeichen erleben verstärkt Pech in der Liebe und müssen sich auf herausfordernde Zeiten einstellen. Mit Geduld, Kommunikation und Selbstreflexion lassen sich Spannungen jedoch entschärfen und wertvolle Lektionen für das Liebesleben ziehen.

Von turbulenten Beziehungen bis zu emotionalen Unsicherheiten – das Horoskop zeigt, welche Sternzeichen diesen Monat besonders herausgefordert werden. Ob Singles oder Paare, die Liebe verlangt im September ein hohes Maß an Klarheit und Empathie.

Laut Horoskop kein Glück in der Liebe für diese 5 Sternzeichen

Zwillinge scheitern in diesem Monat oft daran, in der Liebe Tiefe und Beständigkeit zu finden. Laut Horoskop sorgt der Einfluss von Uranus und Venus bis zum 6. September für oberflächliche Verbindungen, die Singles frustrieren. Am 20. September provozieren Unsicherheiten und Freiheitsdrang Spannungen in bestehenden Beziehungen. Dieses Sternzeichen sollte auf Geduld und empathische Kommunikation setzen, um die Liebe zu stabilisieren.

Das Horoskop warnt den Krebs vor hohen Erwartungen in der Liebe, die im September zu Enttäuschungen führen. Der Vollmond verstärkt die Sensibilität, was Missverständnisse oder Rückzug begünstigen kann. Besonders vom 22. bis 23. September erschweren Wunschträume und Selbsttäuschungen harmonische Beziehungen. Dieses Sternzeichen bleibt von emotionalen Herausforderungen nicht verschont, doch klare, offene Kommunikation sichert die Liebe.

Emotionale Prüfungen für Fische und Widder

Für die Fische steht die Liebe im September unter dem kritischen Einfluss von Neptun. Das Horoskop zeigt, dass unrealistische Erwartungen die Harmonie erschüttern und emotionale Enttäuschungen die Folge sein könnten. Insbesondere am 23. September fordert dieses Sternzeichen Geduld und Selbstreflexion. Wer übersteigerte Sensibilität erkennt und realistische Erwartungen pflegt, kann die Liebe in ruhigere Gewässer lenken.

Der Widder erlebt im Horoskop des September emotionale Prüfungen und nervenaufreibende Konflikte in der Liebe. Unter dem Einfluss von Mars und Neptun drohen impulsive Reaktionen und Missverständnisse. Singles verfangen sich in flüchtigen Flirts, ohne die große Liebe zu finden. Dieses Sternzeichen sollte mehr Geduld und Rücksicht zeigen, um Beziehungsprobleme zu entschärfen.

Das Horoskop weist den Wassermann darauf hin, dass der rückläufige Uranus das Liebesleben im September ordentlich durcheinanderwirbelt. Der Wunsch nach Freiraum und Distanz führt zu Konflikten, besonders um den 12. September herum, wenn Unsicherheiten durch mangelnde Kommunikation zunehmen. Dieses Sternzeichen muss klärende Gespräche suchen, um Missverständnisse in der Liebe aufzulösen und die Harmonie zurückzugewinnen.

Das September-Horoskop zeigt, dass einige Sternzeichen in der Liebe auf schwierige Lektionen treffen. Zwillinge kämpfen mit emotionaler Tiefe, während der Krebs von Sensibilität und Wunschträumen aus dem Gleichgewicht gerät. Fische stellt Neptun auf die Probe, indem er unrealistische Erwartungen provoziert. Widder agieren impulsiv und erzeugen Konflikte, während der Wassermann Freiraum sucht und Unruhe in Beziehungen bringt. Jedes Sternzeichen kann mit Geduld, Kommunikation und Selbstreflexion die Herausforderungen meistern.