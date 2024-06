Horoskop bringt Herzschmerz – diese Sternzeichen müssen sich von der Liebe verabschieden

Für einige Sternzeichen stehen die Sterne momentan nicht besonders günstig, wenn es um Romantik geht. Laut Horoskop müssen sie eine Zeit voller Herzschmerz überstehen. Es kann sogar so weit gehen, dass sich diese Sternzeichen erstmal von der Liebe verabschieden müssen. Aber es gibt Hoffnung.

Horoskop: Die Liebe steht erstmal auf Sparflamme

Normalerweise freuen wir uns in der Sommersaison auf lange Nächte mit heißen Flirts, aber für die folgenden Sternzeichen wird es ein eher kühler Sommer in dieser Hinsicht. Das liegt an einer gewissen astrologischen Konstellation, die einige Sternzeichen mehr zur Selbstreflexion führt. Mit der Folge, dass die Liebe in den Monaten Juni, Juli und August ein wenig auf Sparflamme laufen wird.

Daher ist bei Stier-Geborenen jetzt Geduld gefragt. In diesem Sommer ist der Lauf der Liebe für dich erstmal auf einem sehr gemächlichen Weg. Dadurch, dass die Venus hinter der Sonne verdeckt wird, bricht bei dir eine Zeit der Selbstreflexion an und du wirst persönlich daran wachsen. Die Phase bremst dich zwar in der Liebe, wird dich aber dabei bestärken, dass du dich selbst besser und deine tiefsten Wünsche besser verstehst. Aber verliere nicht die Geduld. Deine Zeit für den perfekten Partner wird noch zur richtigen Zeit kommen.

Horoskop: Nur so findest du den perfekten Partner

Auch bei Jungfrau-Geborenen steht jetzt alles auf dem Prüfstand. Du neigst dazu, die Dinge analytisch zu sehen und so gehst du auch in diesen Sommer. Dadurch siehst du aber auch die Entwicklungen in der Liebe sehr kritisch. Nicht nur über deinen potenziellen Partner, sondern vor allem über dich selbst denkst du in dieser Phase viel nach.

Der Stern Spica ermahnt dich dabei, nicht nur nach den perfekten Umständen zu suchen, sondern vor allem auf die inneren Werte zu achten. Wenn du nach einer wahren und langfristigen Beziehung suchst, dann solltest du dir die nötige Zeit dafür nehmen. Arbeite an deinen Selbstzweifeln und konzentriere dich einfach mal auf das Thema Selbstliebe. Das wird der Weg für dich sein, um den perfekten Partner zu finden.

Schütze-Geborene sollten in diesem Sommer tendenziell etwas vorsichtiger sein. Konzentriere dich auf das Wesentliche und verliere dich nicht zu sehr in offensiven Sommerflirts, da sie deinem Gleichgewicht nicht guttun. Für dich heißt es jetzt, dass du dich auf langfristige Ziele konzentrieren und stabile Beziehungen in den Vordergrund stellen solltest.

Versuche den Sommer ohne Druck und mit deinen Freunden zu genießen. Der richtige Partner wird noch zum richtigen Zeitpunkt kommen. Lass das alles einfach auf dich zukommen. Am Ende sind Beständigkeit und Geduld dein Schlüssel zu einer erfüllten und langfristigen Beziehung.